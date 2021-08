Los oscenses llenan las piscinas y buscan las sombras frente al calor "inaguantable"

La comunidad de Aragón está sumida en una ola de calor que va a dejar máximas que superarán los 40 grados. La DGA ha activado todos sus recursos ante las posibles emergencias que surjan por culpa de las altas temperaturas, desde donde hacen un llamamiento para tomar “todas las medidas de autoprotección”. A las 16.00, los termómetros en Huesca ya rebasaban los 37 grados.

José María Romance, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca y concejal de Deportes, asegura que “se ha activado el protocolo habitual de cuando hay una ola de calor”. “Se hace especial incidencia en que las personas más vulnerables no salgan a la calle cuando se registran las máximas temperaturas, y también recomendamos una máxima hidratación”. También está operativo el servicio de los bomberos, pendiente ante posibles incendios, y “otra área también activa es la de servicios sociales para atender a las personas sin techo y los albergues ante las posibles incidencias”, recalca.

Ante esta situación, el mejor aliado de los ciudadanos son las piscinas, los estanques y las fuentes. Los socorristas de la piscina de San Jorge han vivido una mañana “tranquila”. Gracias a los árboles que emergen del césped, los asistentes tienen una sombra donde resguardarse de los rayos del sol. Además, disponen de un comedor, también a la sombra, donde las familias aprovechan para comer algo después de bañarse en el agua. “Hoy hay mucha más gente que de normal porque la piscina de Ruiseñor está cerrada, por lo que vienen aquí para hacer frente a la ola de calor que hay estos días en la provincia”, indicaba una de las socorristas. Sin embargo, afirmaba que por la tarde “la piscina se llena de gente”.

La pandemia ha obligado al Gobierno de Aragón a modificar algunas normas de las piscinas. No obstante, gracias a la situación sanitaria actual, los bañistas no tienen la obligación de utilizar la mascarilla, aunque esto puede variar. Por otra parte, es necesario utilizar el gel desinfectante que se proporciona en la entrada, se deben mantener 1,5 metros de distancia en las zonas verdes y en el pavimento, y se lleva un control estricto del aforo para asegurar que no se sobrepasa el límite. Existen dos turnos de horarios para entrar a las piscinas: el de la mañana comienza a las 10:00 y finaliza a las 15:00, para que el segundo de comienzo a las 16:00 y acabe a las 20:30. De esta manera, en ese lapso de tiempo se pueden desinfectar las instalaciones.

Quejas por el cierre de las piscinas de Ruiseñor

Algunas personas han mostrado su malestar con el Ayuntamiento, ya que “no entendemos por qué han cerrado las piscinas de Ruiseñor en los días que más calor hace, además de que este año no hay celebraciones por San Lorenzo”, se quejaba una de las usuarias. En respuesta, el concejal ha explicado que “Ruiseñor se ha cerrado por la previsión que hacemos todos los años de cierre durante las fiestas de San Lorenzo”. “Hemos mantenido el calendario que se aprobó en su día con el consejo rector y la empresa adjudicataria porque hacemos la previsión en abril y no se sabía en ese momento si iba a haber fiestas o no”, concluye.

El parque Miguel Servet también ha estado concurrido la mañana de este jueves a pesar del calor. La zona de juegos infantiles está a la sombra, donde también hay una fuente, por lo que los más pequeños no corren riesgo de sufrir un golpe de calor. Algunos padres que acompañan a sus hijos se toman un descanso dándose aire con abanicos, porque “el calor que hace es inaguantable”, aseguran.