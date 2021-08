Aragón, en riesgo extremo este jueves por la ola de calor

Las altas temperaturas que se esperan sitúan hoy a Aragón en riesgo extremo, junto a Cataluña. En la provincia de Zaragoza se espera que los termómetros alcancen los 43 grados. En Huesca llegarán a los 41, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cataluña es, de momento, la otra región en esta misma situación. Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja están en alerta naranja, donde los termómetros oscilarán entre los 37 y los 41 grados. Se tiñen de amarillo (riesgo) otras tres: Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, donde se pueden alcanzar hasta 39 grados.

Además, hay alerta de tormentas fuertes en el norte de Aragón y Navarra.

En Aragón se ha activado la alerta roja en la ribera del Ebro, en la provincia de Zaragoza, por temperaturas máximas de hasta 43 grados; el aviso naranja en Huesca y el resto de Zaragoza por temperaturas cercanas a los 41 grados; y el aviso amarillo en el sur de Teruel, donde los termómetros alcanzarán los 36 grados; también hay aviso amarillo por tormentas en el Pirineo oscense, que podrían ir acompañadas de abundante aparato eléctrico, rachas fuertes de viento y granizo.

También en Cataluña se mantiene el riesgo extremo por altas temperaturas en toda la provincia de Lleida, que variarán entre los 40 grados en el Pirineo y los 42 grados en el interior, mientras que en el resto de la comunidad oscilarán entre los 34 grados en el litoral norte de Tarragona y los 40 grados en la depresión central de Barcelona.

En Andalucía el aviso naranja afecta a las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, superándose los 40 grados, al igual que en la ribera del Ebro, en La Rioja, donde se alcanzarán los 41 grados.

En las Islas Baleares también se mantiene en naranja el interior de Mallorca, por máximas de hasta 39 grados, mientras que el resto de islas están en aviso amarillo con máximas de 36 grados.

El riesgo es también importante en Navarra, con temperaturas que rondarán los 40 grados, salvo en la región pirenaica, que se verá azotada por tormentas.

La alerta naranja por temperaturas se extiende a zonas de Castilla y León, como el sur de Salamanca y Ávila, pudiendo alcanzarse los 39 grados, mientras que el resto de la comunidad permanece en aviso amarillo, con temperaturas de entre 35 y 37 grados, a excepción de León y el norte de Palencia, sin riesgo.

En la Comunidad de Madrid se ha activado el nivel naranja solo en el Sur, Vegas y Oeste, con máximas cercanas a los 39 grados, similares a los 38 de la zona metropolitana, en alerta amarilla, e inferiores a las que se esperan en la sierra, no por encima de los 36 grados.

Por su parte, en Castilla-La Mancha predomina el riesgo amarillo, salvo en el Valle del Tajo, en naranja, donde el mercurio marcará los 40 grados; misma temperatura que en las Vegas del Guadiana y la zona del Tajo y Alagón, ambas en Extremadura, comunidad que se tiñe principalmente de amarillo con máximas no superiores a 39 grados.

En la Región de Murcia el aviso amarillo se debe a los 38 grados que se prevé alcanzar en el interior de la comunidad, mientras que en la Comunidad Valenciana hay pronosticados también en el interior entre 36 -en el sur de Castellón y norte de Valencia- y 39 grados -en el sur de Valencia y Alicante-.

La alerta se mantiene en amarillo en la rioja alavesa, en el País Vasco, por temperaturas de hasta 36 grados.

De acuerdo con las estimaciones de la Aemet, la ola de calor se prolongará previsiblemente hasta los primeros días de la próxima semana, cuando es probable que desciendan algo las temperaturas.

La Aemet advierte de que con el aviso rojo el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto; con el naranja existe un riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto peligro para las actividades usuales; y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.