Los cupones de la ONCE promocionarán la milenaria Carrasca de Lecina

El día 21 de agosto, con el próximo sorteo de la ONCE, los cupones harán gala de la milenaria Carrasca de Lecina, situada en el municipio de Bárcabo, que fue elegida como Árbol Europeo del Año el pasado 17 de marzo. De el millar de personas que solían visitar la carrasca, la afluencia ha bajado a una media de entre 150 y 200 personas al día.

La alcaldesa de Bárcabo ha considerado que el cupón de la ONCE es un "gran medio" para visibilizar la Carrasca de Lecina y la parte de la provincia altoaragonesa en la que se encuentra. Así lo ha indicado Carmen Lalueza este jueves, durante la presentación de este cupón de la ONCE. "Desde el Ayuntamiento vimos que el cupón podía ser una buena promoción y nos pusimos en contacto con la ONCE y, a los pocos días, nos confirmaron que podía ser un posible cupón", ha dicho Lalueza, que ha trasladado la "satisfacción" que siente el pueblo.

También ha manifestado que la participación de la carrasca en el concurso a Mejor Árbol Europeo ha supuesto un "antes y un después" para la zona, ya que "hay mucha gente que viene a ver a la carrasca, pero luego se quedan por la zona y la visitan y es que la carrasca está suponiendo un gran tirón para esta parte de la provincia".

El consistorio no ha tomado medidas de protección de la carrasca, pero dan a conocer algunas recomendaciones a aquellos que decidan ir a ver a este árbol milenario. "Recomendamos a las personas que no vengan en masa, que no toquen el árbol ni nada de su entorno y que no solo vean Lecina, sino que se den una vuelta por los alrededores porque hay muchas rutas de senderismo y también se pueden visitar otros lugares del entorno".

Cinco millones y medio de cupones mostrarán a toda España este ejemplar de la localidad oscense. La Carrasca Milenaria de Lecina, situada en el pueblo de Bárcabo, fue proclamada Árbol Europeo de 2021 con 104.264 votos, muy por encima del Plátano de Curinga (Italia), que quedó en segundo puesto con 78.210 votos. Esta encina es el primer ejemplar español en lograr este título y ha batido el récord de votos recibidos en la historia del concurso.