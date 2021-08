La receta postpandemia de las peñas: más plazas para evitar aglomeraciones

La suspensión de las fiestas de San Lorenzo ha vuelto a llenar de tristeza a los oscenses por segundo año. Pero si hay un colectivo que vivirá estos días con una especial pena son las seis peñas recreativas (Alegría Laurentina, La Parrilla, Zoiti, Los que Faltaban, Los 30 y 10 d’Agosto) y todos sus socios y socias, que tendrán que conformarse con vestirse de blanco y verde a los sumo y esperar 365 días para poder volver a desatar todas sus alegría en el chupinazo de 2022.

Un momento que algunos de los presidentes y las presidentas de estas entidades ven todavía muy lejano y, en algunos casos, muy difícil de repetir, al menos a corto plazo. Álvaro Antoñanzas, presidente de Los que Faltaban, no se atreve a pronosticar aún cómo serán las fiestas del próximo año. "No sabemos si podremos mantener el mismo modelo o tendremos que reinventarnos si vamos a tener que mantener los límites de aforo". Por ello, reconoce que se daría "con un canto en los dientes" con poder repetir el San Lorenzo de 2019 aunque no les convenciera al 100%. "Cuando sepamos a qué nos vamos a enfrentar en 2022 veremos cuál es la línea de trabajo a seguir". No obstante, tampoco espera grandes cambios "porque Huesca es una ciudad pequeña y no podemos esperar grandes presupuestos para eventos y conciertos ya que da para lo que da".

Jennifer Iglesias, presidenta de la Zoiti, asegura que tiene "muchísimas ganas" de que en 2022 vuelvan las fiestas y desearía que fueran "semejantes a lo vivido estos años atrás aunque esta pandemia nos ha hecho aprender que tenemos que ir con un poco más de cabeza". Ella cambiaría muy poco "porque me gusta San Lorenzo entero tal y como es", confiesa. Sin embargo, también recalca que la Zoiti "siempre" ha reclamado repartir a las peñas por diferentes plazas, "ya sea de forma individual o de dos en dos para que llegue a toda la ciudad el ambiente festivo". Además, cree que ante la actual situación sanitaria sería una fórmula quizá más adecuada para evitar aglomeraciones masivas.

Recuperar la identidad propia

También Tomás Hernández, presidente de Los 30, tiene muy claro qué mejoras introduciría en el modelo actual de fiestas: "Aceptamos lo que hay ahora por imperativo legal, como se suele decir, pero nosotros siempre hemos apostado por seis plazas para las seis peñas. Sabemos que es muy difícil pero sería una forma de volver a lo de antes, que cada una tuviera una ubicación propia, aunque fuera pequeña, para hacer cosas propias. Creo que así tendríamos nuestra identidad y la gente se identificaría más. Lo de ahora no está mal, pero casi te da igual hacerte de una peña que de otra. Aguantan los socios de toda la vida, pero cada vez quedan menos de esos porque se van haciendo mayores".

El presidente de Los 30 está "desanimado" después de dos suspensiones seguidas de San Lorenzo "porque esperábamos que este año sí que hubiera". Le gustaría que cuando puedan volver a celebrarse las fiestas, "como mínimo, fueran como antes o más para recuperar el tiempo perdido". No obstante, cree que "habrá que ir muy poco a poco".

"Antes había más ambiente"

Javier Ibarz, presidente de la Alegría Laurentina, también reclama recuperar algunas propuestas "de las de antes" como el Jardín de Verano que llevaban las peñas, los grandes conciertos en Ramón y Cajal y los locales propios de cada peña para sus actividades y conciertos. "Creo que era un modelo mejor que el de ahora porque había mucho más ambiente en la calle, diferentes espacios... Ahora está todo muy limitado a la plaza Navarra y a las afueras, junto al Palacio de Congresos, no hay nada más", señala.

En su caso, está "convencido" de que en 2022 habrá San Lorenzo "porque vamos a tener que convivir con el virus aunque no lo queramos y hay que arrancar igualmente". Pese a estos dos años seguidos de suspensión, Ibarz deja claro que él mantiene la ilusión "a tope".

"Nos tengan más en cuenta"

La lista de deseos para el próximo año de La Parrilla tiene dos muy claros: "Que nos tengan más en cuenta y ver a la gente más de blanco y verde". Así lo resume su presidente, Fran Ferrer, quien lamenta el "nulo compromiso" que ha mostrado el Ayuntamiento de Huesca con las peñas pese a su difícil -y agónica en algunos casos- situación económica tras dos años seguidos sin su principal fuente de ingresos, las fiestas. "Nos van diciendo cosas pero luego no llega a firmarse nada y nos quedamos solo con la palabra", critica. Y es que en su caso tienen que seguir pagando la hipoteca del local y el resto de gastos fijos. Además, se queja de que en Laurentis, el programa cultural alternativo a San Lorenzo, "no han contado con las peñas".

Hablando del modelo de fiestas, Fran Ferrer aplaude su ubicación en la plaza de Navarra y solo añadiría quizá música después de la salida de los toros "para que la gente ya se quedara de fiesta". Además, reclama recuperar la imagen de toda la ciudad blanca y verde "seas o no peñista".

Mientras, Ana Lite, presidenta de la 10 d’Agosto, se muestra algo pesimista. "Las fiestas de San Lorenzo tienen que vivirse en la calle y ojalá nos podamos volver a juntar, recuperar espacios para conciertos... La verdad es que este año tenía esperanzas al principio pero poco a poco me fui desilusionando y de cara al año que viene no sé si podrá ser, creo que el modelo que teníamos no volverá", se teme. Su peña valora positivamente su presencia en el centro "pero echo de menos un espacio propio para alargar la noche porque el recinto ferial no acaba de cuajar", afirma.