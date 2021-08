Las peñas de Huesca abren la campaña de socios para "sobrevivir" ante las no fiestas de San Lorenzo

Las peñas Alegría Laurentina, La Parrilla, Los que Faltaban, Zoiti, 10 d'Agosto y Los 30 abrirán este domingo la campaña de socios con un precio simbólico de 10 euros. Aunque por segundo año consecutivo se han tenido que suspender las Fiestas de San Lorenzo de Huesca por culpa de la pandemia, las seis entidades hacen un llamamiento a los oscenses para poder "sobrevivir" ya que atraviesan una difícil situación económica, especialmente las que tienen locales que deben seguir manteniendo pese a la caída drástica de ingresos. Y es que el año pasado el número de socios descendió una media del 70%.

Precisamente por ello, esta semana todas ellas han insistido en pedir el apoyo económico del Ayuntamiento de Huesca para poder seguir sufragando los gastos fijos ya que están agotando los ahorros. Sin embargo, el concejal de Fiestas, Ramón Lasaosa, les explicó que están 'atados' por la ley de subvenciones, "que impide dar una cantidad de dinero arbitrariamente". Y es que para seguir recibiendo la partida del convenio anual (que este año había bajado de 8.500 a 7.650 euros, un 10%, por la covid), tienen que justificar previamente el gasto con actividades.

Lasaosa entiende la desilusión de las peñas "porque su principal objetivo es colaborar en las fiestas y lógicamente al estar suspendidas están pasando un momento económico complicado y de subsistencia". Sin embargo, se ha comprometido a reservar por ahora la partida global de subvenciones de este 2021 (45.900 euros) para ver si en el último cuatrimestre del año mejora la situación sanitaria y pueden celebrar actos. Además, van a intentar elevar el porcentaje que ahora pueden justificar con gasto corriente (agua, luz, alquileres, seguros...) "porque ahora es muy bajo".

Fran Ferrer, presidente de La Parrilla, critica la actitud del Ayuntamiento porque, a su juicio, "su compromiso con las peñas es cero ya que nos dicen mucho de palabra pero al final no hay hechos y nos quedamos solo con eso". Lamenta que en los dos últimos años no han recibido ayudas "cuando no hemos tenido ningún ingreso y todo han sido gastos porque al tener local tienes que pagar hipoteca, luz, agua...". También echa de menos que en la programación previa de Laurentis no haya contado con las peñas, algo que justifica Lasaosa afirmando que "no podíamos hacerlo porque sería una subvención encubierta".

También Javier Ibarz, presidente de la Alegría Laurentina, reclama más apoyo público "porque el Ayuntamiento se comprometió a ayudarnos el año pasado y este, pero no hemos recibido nada". Tras pasar una situación económica delicada hace unos años, la peña comenzó a remontar en 2018 y 2019 y de hecho tenían planes para retomar la emblemática programación de conciertos nacionales e internacionales pero la pandemia lo paralizó todo. "Hemos tenido que dedicar esos ahorros, y menos mal de ellos, a la supervivencia de la entidad con el pago del alquiler del local, la electricidad, la gestoría, seguros, revisiones... Y no tenemos dinero para destinar a actividades culturales", se queja.

Cuatro de las peñas (Alegría Laurentina, La Parrilla, Los que Faltaban y Los 30) montarán sus casetas desde este domingo hasta el día 8 de agosto las tradicionales casetas en los Porches de Galicia. Mientras, la Zoiti estará en su local de la calle Sancho Abarca 18 a partir del día 3 y la 10 de Agosto también realizará la campaña en su sede.

En el caso de la Laurentina también estará en el Jai Alai. Además del socio peñista de 10 euros, que incluye pulsera, pañoleta y entrada al local, ofrece también un carnet de socio amante del Jai Alai con otros regalos como un libro de historia de la peña, camiseta, llavero. También se puede sacar el carnet en la web www.alegrialaurentina.org.

Recientemente, las peñas publicado un vídeo en el que rostros muy conocidos del mundo del deporte y de la música de Huesca sobre todo, pero también de otros ámbitos como la gastronomía o los toros, invitana los vecinos de la capital a sacarse el carnet de peñista.

El concejal de Fiestas, Ramón Lasaosa, se une a este llamamiento: "Ojalá la gente que defiende las peñas se haga este año socia de forma masiva porque el carnet tiene un precio muy asequible y sería una inyección de dinero para que puedan organizar actividades y puedan optar a las subvenciones".