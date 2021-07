Una exedil de Huesca defiende su derecho a trabajar en el Ayuntamiento: "Mi hija y yo tenemos el mal vicio de comer cada día"

¿Puede un exconcejal acceder a un puesto de trabajo en un ayuntamiento en el que formó parte del equipo de gobierno? ¿Son esto puertas giratorias? Estas preguntas se han suscitado este jueves a raíz de la polémica surgida en el Ayuntamiento de Huesca por la contratación de la exconcejala del PSOE Yolanda de Miguel, que en el pasado mandato estuvo al frente de las áreas de Turismo y de Cultura. El PP lo cuestiona y ha solicitado formalmente toda la información relativa al contrato como personal laboral en el área que dirigió hasta 2019, mientras que el equipo de gobierno socialista ha salido al pasado para defender la legalidad del proceso.

La propia Yolanda de Miguel ha querido salir al paso de las afirmaciones del PP con una carta en las redes sociales con el título 'Cuando el fin no justifica los medios'. En ella explica que un año después de haber abandonado el cargo de concejala de Cultura y Turismo se abrió una bolsa de empleo para trabajar en la propia oficina que ella había gestionado "y por supuesto al no estar ya relacionada directamente con el equipo de gobierno decidí presentarme a ella quedándome la segunda en la lista". Ya el verano pasado le ofrecieron incorporarse, pero estaba trabajando en otro sitio y lo rechazó. Pero al expirar ese contrato en junio y volverle a llamar para cubrir los dos meses de verano "por supuesto he aceptado porque mi hija y yo tenemos el mal vicio de comer todos los días", destaca. Por ello, se pregunta: "¿Por haber desempeñado un puesto de concejala no tengo derecho a buscarme la vida en algo que he hecho siempre ? ¿Tengo que vetarme a mi misma en algo que sé que puedo hacer para que mi hija y yo podamos tener un vida digna?".

La exconcejala acusa a los representantes del PP de no saber cómo funciona la contratación en el Ayuntamiento de Huesca y les lanza duras críticas. "Yo me busco la vida como puedo y dónde puedo y no vivo de la política a la sopa boba como hacen muchos de ustedes. Tienen un comportamiento ruin, despreciable y deleznable. La política está podrida por gente como ustedes y me alegro muchísimo de no tenerles que ver la cara todos los días", señala. Por último, agradece a todos los que la han llamado y apoyado, "porque la política te da muchos sin sabores pero a mí también me ha dado personas maravillosas y con eso me quedo".

Según el decreto de su contratación, explicaron desde el PP, la bolsa de trabajo de la que ha salido se estableció en julio de 2020. La exconcejala, un año después de abandonar el ayuntamiento, se presentó al examen para aspirar a plazas de suplencia o acumulación de tareas "específicamente en el servicio que había estado a su cargo directo durante su estancia en el equipo de gobierno presidido por Luis Felipe". Los populares quieren conocer "todos los pormenores del expediente" sin poner en duda la legalidad del procedimiento ni las capacidades de la persona contratada, "exclusivamente desde una perspectiva política y ante el debate abierto sobre el denominado 'efecto de puertas giratorias'".

El equipo de gobierno socialista no ha tardado en reaccionar y ha contestado al PP diciendo que tiene a su disposición el expediente en el área de Personal. Según ha explicado, Yolanda de Miguel ha sido contratada como técnico de Turismo para un acúmulo de tareas de dos meses de duración.

El proceso de cobertura de la plaza se ajusta a la normalidad administrativa, asegura el PSOE, porque la personas en cuestión se encontraba en la bolsa de empleo de dicha área en segunda posición. Dado que la primera de lista está actualmente trabajando en el propio consistorio, la siguiente es la persona que accede finalmente al acúmulo de tareas.

"Es sorprendente, deberían conocer los procesos administrativos"

La portavoz del equipo de gobierno, María Rodrigo, ha señalado que “el comunicado del principal grupo de la oposición es, cuando menos, sorprendente porque deberían conocer los procesos administrativos que rigen en la función pública” y ha matizado que, “si bien es cierto que la técnico desempeñó responsabilidades de gobierno relacionadas con el Turismo en la anterior legislatura, se trata de su área de especialización en la que, además del Magisterio, ella lleva a cabo su labor profesional”.

Esta persona había concluido su anterior contrato laboral el pasado 21 de junio de 2021 y solicitó incorporarse a la bolsa de empleo el 23 de junio de 2021, en la que ya figuraba desde la constitución de dicha bolsa en 2020.

Ese mismo año, se le llamó para cubrir una plaza en el consistorio pero ella desarrollaba otro puesto de trabajo por lo que pasó al siguiente de la lista en ese momento. Su presencia en la bolsa se mantuvo como es habitual "y ajustado al procedimiento administrativo". Dado que actualmente se encuentra sin un contrato laboral, ha accedido a la plaza como acúmulo de tareas de dos meses en el área de Turismo, aclara el comunicado del equipo de gobierno.