El Centro de Ciencias de Benasque retoma los congresos tras un año de parón

El regreso de los científicos a Benasque es un síntoma de la nueva normalidad del verano. El Centro de Ciencias Pedro Pascual ha retomado esta semana la actividad congresual tras un año de parón por la pandemia. De nuevo se puede ver abierto este espacio especializado en encuentros de investigadores, que dirigen los catedráticos Manuel Asorey, de la Universidad de Zaragoza, y José Ignacio Latorre, de la de Barcelona, y que funciona con el respaldo de las instituciones españolas, aragonesas y locales.

Se pone en marcha con las jornadas ‘Física de Partículas y Cosmología en la Frontera’ que se desarrollan desde el pasado lunes, 12 de julio, y hasta el próximo día 16. Este encuentro, todavía de tamaño limitado para adaptarse a las circunstancias sanitarias de este momento, abre un programa que incluye en los próximos meses citas nacionales e internacionales sobre nanofotónica y otros ámbitos de física o sobre las poblaciones de rebecos en la Península Ibérica, entre otras materias.

El Centro de Ciencias de Benasque pretende ir retomando poco a poco una actividad que, recuerda su director, le ha convertido en referente internacional como punto de encuentro de científicos de las más diversas disciplinas y de todos los continentes. Su incidencia ha sido especialmente alta, explica Asorey, en campos como la física –ámbito en el que desarrollaba su actividad Pedro Pascual, el investigador que le da nombre– o en determinadas áreas de la genética; y entre las comunidades científicas de Europa y Norteamérica.

Al encuentro que se celebra actualmente, impulsado por el Institut de Física d’Altes Energias de Barcelona, y en el que una veintena de investigadores analizarán los avances recientes en este campo, le seguirán en septiembre el Taller de Altas Energías, un espacio formativo dirigido cada año a graduados que van a comenzar su labor investigadora en este campo, y el XLVIII International Meeting on Fundamental Physics, que organiza el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA) de la Universidad de Zaragoza. A caballo entre este mes y octubre está previsto el encuentro Precision for BSM (Beyond Standard Model), de física “más allá del modelo estándar”, que coordinan científicos de diversas instituciones de Estados Unidos y Europa.

En noviembre se ha programado un congreso –también promovido por un equipo internacional en el que está el aragonés Luis Martín Moreno- sobre nanofotónica de materiales 2D (como el grafeno). En él investigadores de diversas procedencias compartirán conocimientos entorno a estos materiales bidimensionales y los fenómenos ópticos relacionados con ellos.

También en ese mes está anunciada la II Reunión sobre el rebeco cantábrico y el sarrio pirenaico. Especialistas de los territorios que recorren ambas cordilleras se reunirán para compartir los trabajos que han desarrollado en torno a las poblaciones de estas dos subespecies de rupicapra del sudoeste europeo, en estas jornadas que coordinan el profesor del campus de Huesca Juan Herrero y Emilio Escudero, del Gobierno de Aragón.

El Centro Pedro Pascual de Benasque es un equipamiento que da servicio al sistema científico español e internacional y que, a la vez, constituye uno de los nodos de la red científica y universitaria que con los años se ha ido extendiendo y asentando por el territorio aragonés. Creado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, por el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza refuerza la presencia de las entidades científicas en las comarcas altoaragonesas. Así se suma a centros como el Laboratorio Subterráneo de Canfranc o el Instituto Pirenaico de Ecología.