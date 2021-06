La Ciudadela de Jaca cuenta con un nuevo miembro en la manada de ciervos que vive en el foso, ya que este lunes ha nacido un nuevo cervatillo. Todavía no tiene nombre, porque acaba de llegar al mundo y no se sabe si es macho o hembra. Con esta nueva incorporación, son 27 los ciervos del Castillo de San Pedro, y podrían ser algunos más, porque tal y como ha anunciado su director, el coronel Francisco Rubio, se espera que nazcan más animales. No obstante, este año los nacimientos “se han retrasado un poco”. El año pasado por estas fechas ya habían nacido en el foso de la Ciudadela cinco cervatillos: Manolín, Felipe, Pyrene, Trufa y Capitán.

Nace un cervatillo en la Ciudadela de Jaca y se espera alguno más

Los ciervos viven en semi-libertad en el foso de la Ciudadela de Jaca desde 1974, y se han convertido en un emblema o símbolo del Castillo de San Pedro. Son una visita obligada tanto para jaqueses como para turistas. Pero también tienen otra función, concienciar a las familias y sobre todo a los niños de la importancia de respetar el medio ambiente y no tirar plásticos ni dejar basura, causa por la que ya han muerto varios ciervos, como Manolo, el macho alfa de la manada. Este proyecto de educación medio ambiental se llama Ecociudadela, ya está en marcha un verano más y permite la interacción de los participantes con los ciervos