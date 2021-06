Huesca mantiene la doble licencia para que el ocio nocturno siga con las terrazas

El Ayuntamiento de Huesca mantiene, de momento, la doble licencia que se concedió en octubre de 2020 a los establecimientos de ocio nocturno para que pudieran colocar terrazas y reabrir como cafeterías después de seis meses cerrados por la pandemia. Desde este viernes estos locales pueden desarrollar su actividad, sin superar el 50% en el interior del local y el 100% en las terrazas al aire libre, y sin que el horario de funcionamiento supere las 3.00 horas. Además, el consumo se realizará siempre sentados en mesa.

El alcalde oscense, Luis Felipe, ha manifestado que dentro de unos días se evaluará si se aguanta la provisionalidad de estas dobles licencias, concedidas de manera excepcional, o se adoptan otras medidas. Asimismo, ha señalado que las terrazas de los establecimientos de ocio nocturno de Huesca seguirán un horario idéntico al que tienen las de las cafeterías de la ciudad, que deben recoger a las 12.00 "para evitar agravios". Así se acordó en la reunión mantenida este viernes entre los responsables municipales y representantes de la Asociación de Hostelería justo antes de que se hiciese pública la decisión del Gobierno de Aragón de flexibilizar las restricciones para estos locales.

Luis Felipe ha reconocido que en Huesca la mayoría de los locales de ocio nocturno son pequeños y el hecho de no poder utilizar la barras y tener que consumir en mesas "limita mucho la capacidad de negocio". "Mantenemos la utilización de las terrazas porque sin ellas la actividad sería inviable, aunque se amplíe el horario", ha explicado . El alcalde ha señalado que cualquier medida que se adopte al respecto debe tomarse por consenso y que estas estarán encaminadas, siempre garantizando las normas y cumpliendo la normativa, "a dar aire al sector del ocio nocturno de la ciudad, que ha sido muy castigado por la situación".

Carlos Bordonaba, dueño de dos establecimientos de estas características en la capital oscense, ha señalado que el Ayuntamiento de Huesca "ha sido nuestro ángel de la guardia" en medio de la "caza de brujas a la que nos hemos visto sometidos como si fuéramos los culpables de la pandemia". Según ha dicho, esa ampliación del horario de apertura, desde las 0.00 hasta las 3.00, complementará el funcionamiento de las terrazas "sin las cuales no hubiéramos podido sobrevivir, ya que no tenemos ninguna ayuda del Gobierno de Aragón y no nos han perdonado ningún impuesto".