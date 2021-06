El PSOE de Huesca critica las políticas de la consejería de Agricultura y pide dar voz a los afectados

Los planes de gestión de la Red Natura 2000 o el recorte presupuestario a los proyectos Leader, promovido por la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón enfrentan a los socialistas de Huesca con el departamento encabezado por Joaquín Olona, a pesar de ser del mismo partido. El PSOE del Alto Aragón no oculta su malestar con la política del consejero y así lo ha expresado la Comisión Ejecutiva Provincial, reunida esta semana, que ha criticado que no se cuente con los afectados a la hora de diseñar políticas relacionadas con el medio rural y los espacios protegidos.

“Si queremos que esta provincia desarrolle toda su potencialidad, es imprescindible contar con sus habitantes. No podemos poner en marcha iniciativas esperando que, aquellos que se ven afectados de manera directa, asuman la decisión sin siquiera levantar la voz”, ha declarado la secretaria de Organización del PSOE Alto Aragón, Elisa Sancho, en la última Ejecutiva, en la que se trataron algunas de las medidas impulsadas en los últimos meses con especial repercusión en la provincia.

Un ejemplo es la Red Natura 2000. "Ha habido un claro rechazo a los planes de gestión. Gran parte de las entidades locales de la provincia, así como asociaciones y otras organizaciones, presentaron alegaciones a los mismos y ni una sola se tuvo en cuenta” señalaba Sancho. “Es más, los planes aprobados coartan cualquier posibilidad de progreso en amplias zonas”. Solo en el Pirineo, más del 50% de la superficie quedará limitada.

Otra queja se refiere al “incierto futuro de los Grupos de Acción Local de la provincia de Huesca y del resto de la Comunidad". El anuncio del Gobierno regional de recortar el presupuesto pone en jaque, según los socialistas oscenses, la continuidad de una de las mejores herramientas para la dinamización del territorio. En las más de dos décadas de andadura, los Grupos Leader han propiciado la creación de cientos de empresas en el Alto Aragón “y, con ellas, empleos directos e indirectos en el medio rural, generando movimiento económico y fijando población en nuestros pueblos”.

En el encuentro también se hablaba de las demandas del sector primario sobre la nueva PAC. “¿Cómo no van a protestar en las calles si ellos, que son los que cultivan las tierras y crían el ganado, no ven atendidas su solicitudes? Las negociaciones de despacho poco tienen que ver con el día a día de agricultores y ganaderos, la política Agraria Común debe mirar más a quienes trabajan, no a los que desde sus casas han ido adquiriendo derechos de cobro con el paso de los años”.

Por otra parte, la Ejecutiva mostró su apoyo a la posición de los ayuntamientos monegrinos, rechazando la propuesta de creación de un Parque Nacional en esta comarca. “Unas 28.000 hectáreas quedarían limitadas en el aprovechamiento y uso actual: ganaderos, agricultores, industrias, pequeñas y medianas empresas tendrán que hacer importantes renuncias, poniendo en riesgo la viabilidad económica de sus negocios y, con ello, sus proyectos de vida en el medio rural”, explicaba Elisa Sancho. “No entendemos que una propuesta de tal calado no se haya consultado antes con los municipios incluidos en esta figura de protección”.