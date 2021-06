Aragón rechaza la propuesta "unilateral" de crear un Parque Nacional de Monegros

El Gobierno de Aragón ha ratificado este lunes su rechazo a la propuesta "unilateral" de Seo Birdlife de crear un Parque Nacional de la Estepa en Monegros, donde, como ha recordado el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ya hay 100.000 hectáreas protegidas.

Así lo ha declarado a los medios tras reunirse con alcaldes afectados por el planteamiento que la organización ecologista trasladó a los medios de comunicación, pero del que el Gobierno de Aragón, según Olona, no ha recibido ninguna solicitud formal.

"Los que no han escuchado son ellos", ha reprochado el consejero, que acusa a los ecologistas de no haber contado con el territorio y de ser los responsables de que las 65.000 hectáreas que iban a dedicarse a regadíos en la estepa monegrina se hayan reducido a 15.000. "¿Eso es desarrollo?", se ha preguntado.

Y es que, ha recordado, el desarrollo de Monegros II es el regadío, a lo que los habitantes de la zona ya han "comprometido" más de 200 millones de euros.

Olona ha asegurado que como consejero ya se encarga de proteger el medioambiente y ha puesto como ejemplo la reciente aprobación de los planes de gestión de 100.000 hectáreas en esta zona de la Red Natura 2000, ya "muy exigentes".

Para el consejero de Agricultura, un Parque Nacional "no tiene sentido" si no se cuenta con el territorio y por eso ha asegurado que tras escuchar a los alcaldes "si tenía pocas duda, ahora ninguna", además de que cree que "no es estrictamente necesario" y porque duda de que esta sea "la figura más adecuada para el desarrollo".

Olona considera asimismo que primero se deberían resolver las carencias que todavía presenta el Parque Nacional de Ordesa e introducir tratamientos más ventajosos en relación a los límites protegidos.

En representación de los alcaldes, el primer edil de Monegrillo, Alejandro Laguna, ha justificado su rechazo al considerar que se trata de "una ocurrencia unilateral", "sin base" y "de forma arbitraria" que ha partido de una "organización privada desde Madrid" sin contar con el territorio, en este caso con los habitantes, agricultores y ganaderos, que son, ha dicho, "los representantes legítimos del territorio".

Laguna ha asegurado que agricultores y ganaderos son "los primeros medioambientalistas" y quienes se encargan de proteger la flora y la fauna, cuidar las balsas y mantener los caminos y ha atribuido la "ocurrencia" a "intereses propios y privados" de la organización, que "no tienen que ver con el territorio", sino "en algunas ocasiones, con el ecologismo radical".

Además de considerarlo "inviable" económicamente, el alcalde de Monegrillo ha insistido en que es una propuesta que tendría que salir "de abajo arriba" y ha reprochado que en el documento que ha elaborado Seo/Birlife solo dedique a hablar del desarrollo "diez líneas".

Por eso, piensa que la idea ha partido desde los despachos de la organización donde "se sientan delante de un mapa y tiran líneas".