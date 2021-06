El Plan Pirineos de Depuración beneficia ya a 84 núcleos pero se atasca en tres municipios

El vertido al río de aguas residuales sin depurar en la mayor parte de las localidades del Pirineo es una fuente de contaminación en vías de desaparecer. Después de una década atascado, el Plan Integral de Depuración se reactivó en 2019 y dos años más tarde ya está beneficiando a 84 núcleos, en unos casos con las obras ya iniciadas y en otros en proceso de tramitación.

La línea de subvenciones abierta por el Instituto Aragonés del Agua (IAA) con el objetivo de llegar hasta las localidades más pequeñas suma 77 actuaciones, de las cuales 27 se resolvieron esta semana, con un presupuesto de 6,5 millones que no llegó para atender todas las solicitudes (44).

A esos 77 proyectos subvencionados hay que añadir las depuradoras de mayor envergadura (para más de 1.000 habitantes), promovidas no por los ayuntamientos sino directamente por el IAA. Las primeras a inaugurar son las de Formigal-Sallent de Gállego y Ansó, en 2022. Este mes de junio empezarán las obras en Benasque, Torla y Canfranc-Estación; está licitada la de Panticosa; y a punto de salir a concurso la de Hecho-Siresa.

Según el Gobierno de Aragón, todos los núcleos de más de 70 habitantes censados han conseguido ya dinero para construir las plantas, excepto tres: Puértolas, Plan y Gistaín. En el caso de los dos primeros ayuntamientos (este periódico no pudo contactar con el de Gistaín), el motivo son las dificultades para encontrar suelo.

El municipio de Puértolas, con 10 pueblos, ninguno con depuradora, lleva dos años optando a las subvenciones para Belsierre y Puyarruego, pero se han quedado fuera. Son los núcleos con más vecinos y mayor necesidad de depuración después de la cabecera, Escalona. En los primeros hay suelo particular comprometido y una memoria técnica, pero en la convocatoria no lograron suficientes puntos. "Hay más solicitudes que dinero", lamenta su alcalde, José Manuel Bielsa.

En Escalona, aclara, "no existe suelo disponible y la solución es más compleja". Bielsa reconoce que el proyecto les "supera" como ayuntamiento y no saben todavía por qué vía optarán, una vez descartada la posibilidad de una planta conjunta con el vecino municipio de Laspuña.

La falta de suelo es sobre todo un problema en Plan, otro municipio de la comarca del Sobrarbe, que no pudo acudir a la convocatoria de subvenciones al no disponer de terrenos, justifica este ayuntamiento del valle de Chistau. Según la administración local, "no existe disponibilidad de terreno público no inundable para la instalación", una realidad que ha trasladado en varias ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El proyecto realizado en 2008 por el Instituto del Agua resultó estar en un área con una cuota de inundación muy elevada.

Se buscaron alternativas viables y la última propuesta a la CHE es una parcela con una afección con escaso impacto, sobre una avenida de 500 años, pero aún están a la espera de que la autoricen, comentó el teniente de alcalde, Miguel Lacambra. Otras opciones, en fincas a mayor cota, obligarían a realizar costosos bombeos y la explotación no sería viable. Y cerca del pueblo, en suelo privado, se enfrentan al problema de los olores.

Según la CHE, se han mantenido contacto con el Ayuntamiento de Plan por su necesidad de instalar una depuradora. De hecho, la propia presidenta, María Dolores Pascual, y luego técnicos del organismo han visitado la localidad y han conocido la ubicación que el Ayuntamiento planteó en un principio. Los técnicos indicaron qué zonas podían ser inundables, donde la normativa impide construir determinadas infraestructuras.

La cuestión, después de visitas y conversaciones, quedó en que sería el municipio el que hiciera una propuesta de ubicación de la depuradora que se ha realizado este año. "Ahora hay que estudiar si es una zona adecuada, de nuevo siguiendo la normativa vigente", señalan fuentes de la CHE.

Plan relaciona la inundabilidad de amplias zonas del municipio con la situación del embalse de Plandescún, "totalmente colmatado", lo que genera una problemática aguas arriba por el continuo aumento del nivel del río. Ha pedido encarecidamente a la CHE la reubicación de 10.000 metros de lodos en terrenos municipales. Sin embargo, el organismo de cuenca niega la relación entre el embalse y la delimitación de área inundable.