El TSJA confirma la anulación de la reserva de plazas de bomberos de la DPH para militares

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la anulación de las 12 plazas para militares que en su día reservó la Diputación de Huesca dentro de las convocatorias para cubrir 24 vacantes de bomberos y 34 de oficiales en el nuevo servicio provincial. El fallo, sin embargo, no tiene ninguna implicación porque la DPH ya eliminó estas plazas tras la primera sentencia desfavorable del Juzgado de lo Contencioso nº 1, para seguir adelante con las oposiciones que permitieron poner en marcha el servicio a finales de 2020.

El TSJA ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Defensa contra la sentencia dictada a finales de 2019 que dio la razón parcialmente al Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Aragón argumentando que suponía una restricción del derecho de todos al acceso a la función pública. No obstante, el juez de lo Contencioso sí avaló el proceso que llevó a cabo la DPH para transferir el personal de las comarcas y ayuntamientos al servicio provincial.

La Abogacía del Estado apeló la sentencia exponiendo un informe de la propia DPH que justificaba esta reserva de plazas para militares por la previsible dificultad para cubrir todas las vacantes en un servicio de nuevo creación, con parques diseminados y situados hasta a 130 km de Huesca, sin bolsas temporales de empleo a las que concurrir, con pruebas físicas muy exigentes y con un extraordinario número de ofertas de empleo público de bomberos que se habían aprobado de forma paralela en toda España.

El TSJA reconoce que la ley le otorga a la administración una facultad discrecional para llevar a cabo la reserva impugnada, pero también deja claro que "de ahí no se sigue que en el control judicial posterior no puedan ser tenidos en consideración todos los elementos necesarios para determinar si se daba o no aquel presupuesto".

Y a esta respecto, da "toda la razón" a la sentencia del Contencioso vista la respuesta dada a las oposiciones (903 solicitudes para las 24 plazas de bomberos y 233 para las 34 de oficial) "que muestra con palmaria claridad que no existía la dificultad que se alega, que por lo demás, no fue expresamente invocada en la convocatoria cuestionada, ni menos justificada mediante la exposición de las razones que movían a entender que así fuera".

La DPH ya decidió en su día no apelar la sentencia y, además, manifestó su "compromiso" de reservar plazas vacantes en el servicio provincial si finalmente el TSJA aceptaba el recurso interpuesto por el Ministerio.