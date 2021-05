El PP propone que los Danzantes bailen ante el santo el 10 de agosto en Huesca

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Huesca le ha tomada la palabra al alcalde, el socialista Luis Felipe, y ha decidido presentar varias propuestas para animar otro verano sin Fiestas de San Lorenzo en la ciudad, como que la Agrupación de Danzantes baile ante el santo en el interior de la basílica. Los populares han planteado, frente a la posición del equipo de gobierno, que se pueden organizar algunos actos durante la semana del 9 al 15 de agosto, y sobre todo el día 10, festividad del patrón de los oscenses, "para levantar el ánimo de los vecinos"

La concejala Teresa Moreno ha manifestado que su grupos es "consciente" de la imposibilidad de celebrar las fiesta laurentinas en 2021, pero también ha apuntado que la situación de la pandemia no es la misma que hace un año. "Entre la nada de 2020 y el todo de 2019 tal vez que puede hacer alguna cosa", ha indicado la edil, apuntando que muchos ayuntamientos que han suspendido las fiestas están debatiendo cómo pueden distinguir esa semana del resto del año".

El PP ha señalado que, "sin perder de vista el marco de las no fiestas", el 10 de agosto se podrían lanzar las bombas reales, que en la mañana de San Lorenzo despiertan a los oscenses y que "son compatibles con las medidas sanitarias vigentes". Asimismo, proponen que el Ayuntamiento anime a los Danzantes a bailar ante el santo antes de la misa solemne que esa fecha se celebra en la basílica dedicada al patrón de la ciudad. "La actuación podría transmitirse por la televisión local y los servicios municipales pueden colaborar con la infraestructura y el protocolo para mantener los aforos y distancias en el templo", ha apuntado Teresa Moreno.

El PP propone que los fuegos artificiales se lancen desde distintos lugares de la ciudad. Verónica Lacasa

Para ese mismo día, el PP sugiere que la Banda de Música de Huesca ofrezca un concierto en el parque Miguel Servet. "La actividad cultural no ha cesado durante la pandemia", ha apuntado la concejala. Para el 10 de agosto o para otra fecha de ese semana, los populares proponen el lanzamiento de fuegos artificiales desde distintos puntos de la ciudad "para evitar aglomeraciones". "No hay riesgo porque se hace al aire libre y así se colabora con empresas locales que no están teniendo trabajo", ha añadido.

Además, proponen que el Ayuntamiento colabore con los grupos folclóricos para organizar actuaciones en residencias de la Tercera Edad. "Los mayores han sido los más golpeados por la pandemia, en muchos centros hay jardín y, de esa forma, la de San Lorenzo podría ser una semana diferente para los residentes", ha dicho Moreno. En su opinión, las circunstancias pueden haber tenido una evolución positiva dentro de dos meses y medio "porque un alto porcentaje de la población ya estará vacunado".

"Que el alcalde deje de torearnos y confundirnos"

La portavoz del grupo del PP, Gemma Allué, ha considerado que la suspensión de las Fiestas de San Lorenzo y la decisión de no programar acto alguno del 9 al 15 de agosto "ha sido lo más cómodo para el alcalde". Además, ha solicitado a Luis Felipe que "deje de torearnos y confundirnos" en relación a la posibilidad de que se organice algún espectáculo taurino en la ciudad fuera de esa semana. "Para ello habría que elaborar un nuevo pliego de condiciones del concurso, ya que la feria taurina que no va a celebrarse está adjudicada para esas fechas", ha explicado. "Sería modificar el objeto del contrato", ha apostillado la concejala