Critican el aumento salarial hasta 90.000 euros de la secretaria municipal de Fraga

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Fraga ha denunciado el incremento salarial propuesto para la secretaria municipal, que pasará de cobrar cerca de 60.000 euros a 90.000. Los socialistas destacan que es un aumento de casi el 50 % y que su sueldo será el más alto de todos los ayuntamientos de la provincia con diferencia, superior al secretario de la Diputación de Huesca y similar al del Ayuntamiento de Zaragoza. Estará incluso por encima de lo que perciben políticos como Pedro Sánchez y Javier Lambán.

Los socialistas no ven justificación a este desmesurado incremento salarial a un solo funcionario municipal sin tener en cuenta al resto de trabajadores y más si se tiene en cuenta la situación económica actual. Además, reclaman que las subidas salariales se negocien en conjunto y no individualmente primando los incrementos a los salarios más bajos y no, como es el caso, los más altos. Aseguran que esta maniobra da que pensar y esperan la reacción del comité de empresa y de los sindicatos con representación tras conocerse la modificación de salario del que queda excluida la totalidad de la plantilla a excepción de un trabajador.

Es por ello que el PSOE propondrá en la próxima sesión plenaria, de carácter extraordinario y que se celebrará este jueves, la retirada del punto referido a la 'Modificación del Complemento Específico del puesto de Jefe/a del Área de Servicios Generales-Secretaria General'.

La modificación salarial de la secretaria forma parte del iniciado proceso de revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Fraga y antes de ir al pleno, cuenta con el "visto bueno" de los implicados, incluidos los sindicatos, según han señalado fuentes municipales. El fin último es garantizar la continuidad en la plantilla de una de las profesionales mejor valoradas, con una trayectoria de más de 20 años en el consistorio fragatino y codiciada por otras instituciones públicas del entorno.