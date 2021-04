Jaca reforzará la seguridad del Primer Viernes de Mayo tras el repunte de casos

El goteo de casos continúa en la ciudad de Jaca en vísperas de su fiesta del Primer Viernes de Mayo. Aunque ya estaba previsto suspenderla por segundo año, el Ayuntamiento se muestra preocupado por la coincidencia de la fecha con el repunte y tiene previsto reforzar las medidas para evitar aglomeraciones. Estas se concretarán en una junta de seguridad la semana próxima.

"Es preocupante porque nos jugamos el verano", advierte la concejala Olvido Moratinos. La incidencia acumulada en la ciudad era este viernes de 251 casos por cada 100.000 habitantes. En la zona sanitaria se notificaron 10 positivos más, y ya van 48 en dos semanas. Algunos de ellos corresponden a localidades cercanas.

Los jacetanos no podrán disfrutar de la fiesta del Primer Viernes de Mayo, el próximo día 7, por segundo año consecutivo. No obstante, esta será diferente a la festividad del 2020, ya que entonces coincidió con el confinamiento domiciliario y en esta ocasión se puede salir a la calle. Por ello, esta jornada preocupa al Ayuntamiento, que concretará en una Junta de Seguridad las medidas de seguridad que se adoptarán para evitar aglomeraciones. Y es que tal y como ha advertido la concejal Olvido Moratinos, “es preocupante porque nos jugamos el verano”.

Moratinos reconoce que en los últimos días “es cierto que ha habido un incremento de casos”, pero recuerda que pertenecen al área de salud de Jaca, que además de la capital jacetana incluye otras localidades como Canfranc, Villanúa, etc. “Parte de los casos no son de Jaca”, señala. Esta situación “era predecible tras pasar la Semana Santa”, añade, pero no lo achaca directamente a la apertura de provincias y la consiguiente llegada de turistas. “Tiene que ver con el movimiento, ya no tanto de turistas, sino de jóvenes, de familiares, etc”, subraya.

De todas maneras, considera que las cifras están “dentro de lo normal”, tras el aumento de la movilidad, y recuerda que hay que seguir apelando a la responsabilidad, “a que los positivos sean responsables, se confinen ellos y sus contactos más estrechos”.

Respecto al origen de los contagiados, Alba Soriano, rastreadora del centro de salud de Jaca, apunta que es difícil de conocer, y que se trata de “contactos de positivos, no hay ningún brote en concreto”. Son casos dispersos, localizados en familias que no tienen vinculación entre sí, “pero de una misma familia puede haber 4 o 5 casos positivos”. Por lo tanto corresponde a un patrón de transmisión comunitaria. Reconoce que hay preocupación, porque hay un incremento de la incidencia epidemiológica.

La festividad del Primer Viernes de Mayo llega en esta situación. Una jornada en la que el dispositivo de seguridad será “importante”, tal y como ha indicado Moratinos, aunque todavía quedan cuestiones que concretar. “Se va a intentar perimetrar la calle Mayor, para que no haya tentaciones de acudir a la puerta del Ayuntamiento a cantar el himno, pero no podemos hacer mucho más, porque la gente este año puede salir a la calle”. La próxima semana se celebrará una junta de seguridad en la que se tomarán las decisiones relativas a la seguridad.

Lo que ya está decidido es que el himno del Primer Viernes de Mayo no se emitirá por la megafonía municipal, solo se retransmitirá por las radios locales. “Hay que recordar que no hay fiesta, todavía estamos en estado de alarma, y puede ser muy preocupante, porque nos jugamos el verano”, advierte. Los casos positivos actuales “nos dan cierto margen y esperamos que no vayan a más, pero si hay un brote en el Viernes de Mayo sería complicado”, añade.

La hermandad del Primer Viernes de Mayo, que organiza la fiesta junto con el Ayuntamiento de la ciudad, también hace un llamamiento a la responsabilidad para evitar aglomeraciones en la calle y propone entonar el himno cada uno desde su casa. El presidente de la Hermandad, Carlos García, ha explicado que se preparará algo 'on line', “e intentaremos ir a los colegios”, para que los niños no pierdan la ilusión por la fiesta ese día. Se celebrará la misa en la ermita de la Victoria y la Salve, en la Catedral, con aforo reducido y cumpliendo el protocolo sanitario. Pero todavía hay cosas por concretar en próximas reuniones.

Por otro lado, la Hermandad del primer Viernes de Mayo ha decidido este año no cobrar la cuota a los socios. “El tema económico por la pandemia es complicado, y creemos que es la mejor forma de ayudar”, explica Carlos García. Aunque la cuantía es baja, “en muchas casas hay familias enteras que son socios, y aunque sea poco, creemos que lo agradecerán y también repercutirá en la economía de Jaca”, concluye.