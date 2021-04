Monzón se vuelca con los trabajadores de Ferroatlántica para frenar los 63 despidos

'No al cierre de hornos. Por el futuro y el empleo', 'FerroGlobe no apagues Monzón', 'Sin industria no hay futuro'... Estas son algunos de los lemas de las pancartas que han portado este sábado los trabajadores de Ferroatlántica del Cinca en la protesta contra el ERE presentado por el grupo FerroGlobe que plantea 63 despidos sobre una plantilla de 140. Los vecinos de Monzón se han volcado con los afectados participando en la concentración convocada en la plaza Mayor y también muchos comercios y bares han parado durante media hora.

Una demostración de unión que ha insuflado ánimos al comité de empresa de Ferroatlántica de cara a la primera reunión para empezar a negociar convocada para el próximo día 21 de abril (hay otras dos programadas para el 26 y el 29), como ha reconocido su presidente, Miguel Puyuelo, quien ha insistido en los temores que tienen los trabajadores de que el grupo quiera cerrar la planta "porque si hacen este recorte de personal, no tendría viabilidad".

Y es que desde el comité destacan que esta decisión ha llegado en un momento de un pico de producción. "Ahora ya van justos de plantilla porque hay muchos pedidos y a muy buen precio y resulta que quieren funcionar igual pero sin gente. Por eso, los que llevamos allí muchos años creemos que es para cerrar", critican.

La planta fabrica aleaciones de manganeso que se utiliza para darles dureza y flexibilidad a los aceros y para recubrimientos de electrodos. Los afectados han reclamado a la empresa sustituir el ERE por una propuesta que incluya un plan industrial, “que nos permita visualizar que Monzón tiene oportunidades industriales serias y veraces".

Representantes del comité de empresa de Ferroatlántica en la concentración de este sábado en Monzón. Heraldo

El comité tiene previsto reunirse la próxima semana con responsables de todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón. Además, mantendrán las medidas de presión durante este mes de negociaciones a través de las concentraciones. La siguiente será el día 13 frente a la fábrica con un paro de 15 minutos de los trabajadores y tienen previsto organizar una manifestación el día 1 de mayo desde la planta hasta Monzón "aunque nos gustaría pensar que se pueda solucionar antes y no tener que llegar a convocar movilizaciones de mayor peso".