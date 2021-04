Aprobada la apertura de restaurantes y bares en la Plataforma de Huesca Plhus

Las empresas interesadas en instalar bares, restaurantes o gimnasios en la Plataforma Logística de Huesca, Plhus, ya pueden hacerlo. El Gobierno de Aragón ha aprobado la ampliación de los usos compatibles para las parcelas Logístico Industrial Pequeñas, y en concreto a las manzanas LI-P7 y LI-P8, con el objetivo principal de atender la actual coyuntura de mercado, que demanda suelos destinados a servicios, hostelería y otras actividades que no pueden satisfacerse con las actuales parcelas de suelo terciario por ser estas excesivamente grandes, ya que tienen entre 2.002 y 4.435 metros cuadrados.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este lunes 5 de enero la aprobación de este cambio, cuya tramitación se inició el pasado mes de noviembre. La modificación que ha salido adelante no se ha considerado como "sustancial". Es la tercera sufrida por Plhus, inaugurada en enero de 2009 como proyecto supramunicipal, y también incluye la regulación de los usos principales y compatibles en parcelas Logístico Industrial Ferroviario (LI-F) con el fin de no limitar exclusivamente a actividades que requieran ferrocarril, sino sólo favorecerlo.

La modificación no ha recibido alegaciones durante su periodo de exposición pública en el Ayuntamiento de Huesca. De los cuatro informes sectoriales solicitados, dos han apuntado consideraciones: El ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, del Departamento de Industria. El Servicio Provincial de este último departamento ha señalado que los cambios propuestos no afectan a sus competencias y por ello no ha hecho alegaciones. Sí emitió un informe desfavorable la Subdirección General de la Planificación Ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana. No obstante, tras las correcciones llevadas a cabo por Aragón Plataforma Logística SA y la integración de las consideraciones realizadas, la variación ha podido aprobarse.