Buscan a un montañero zaragozano desaparecido hace una semana en Sallent

La Guardia Civil busca desde el pasado lunes a un montañero zaragozano, Miguel Villarroya, de 68 años desaparecido en el Pirineo. Salió el día 23 de la capital aragonesa para pasar un par de días en Sallent de Gállego y al no tener noticias de él, la familia denunció su desaparición. La furgoneta que conducía ha sido encontrada en el aparcamiento de La Sarra.

Villarroya es un montañero experimentado. Solía hacer excursiones en solitario, estaba en buena forma física e iba bien equipado. No se conoce su destino concreto, pero había comunicado a sus allegados su intención de ir a Sallent de Gállego. Los especialistas de los grupos de rescate, con apoyo del helicóptero de la Guardia Civil, iniciaron la búsqueda el lunes, tras denunciarse la desaparición. Ese mismo día localizaron el vehículo en La Sarra, pero el área de rastreo es muy amplia, lo que dificulta la localización.

De momento no se han encontrado más pistas de su paradero. Por eso la familia ha solicitado la colaboración ciudadana, para ver si alguien más se cruzó con él y puede aportar datos sobre la ruta que siguió.

La última noticia que se tiene de él es del martes 23 de marzo, cuando informó del viaje a una de sus hermanas. "Sobre las 11.00 me envió un wasap diciendo que estaría un par de días en Sallent", explica su hermana, Purificación Villarroya. No especificó más, pero imaginaron que sería por La Sarra, ya que aquí suele estacionar el vehículo.

En la zona donde no hay cobertura de telefonía móvil. Al no saber más de él y ver que no leía los mensajes de teléfono móvil que le enviaban interesándose por cómo estaba, la familia lo llamó por teléfono el viernes, también sin respuesta. Finalmente, el lunes se decidió a denunciar la desaparición.

Según sus allegados, Miguel tiene mucha experiencia en la montaña. "Suele ir casi siempre solo, pero está en buena forma y va equipado con crampones, piolet y ropa de montaña", comentado Purificación Villarroya, quien ha agradecido el trabajo que en los últimos días está realizando la Guardia Civil. "El mismo lunes el helicóptero y patrullas a pie se pusieron a buscar y ya encontraron la furgoneta, que él utiliza para dormir. Pero es una zona muy extensa".

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, la denuncia se interpuso el día 29 en el puesto de Casetas (Zaragoza). Desde entonces están colaborando en la búsqueda especialistas de los grupos de rescate de Jaca, Panticosa y el Roncal, así como la Unidad Aérea de Huesca.

Este es el tercer caso de un montañero desaparecido, tras los de la inglesa Esther Dingley, cuyo rastro se perdió en noviembre en el pico Salvaguarda, en el valle de Benasque; y el aragonés Andrés Funés, un abogado vecino de Huesca, extraviado en diciembre en el Pirineo francés. No ha habido noticias de ninguno de ellos.