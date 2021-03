La historia de la película desaparecida de Fermín Galán

El 12 de diciembre de 1931, primer aniversario de la sublevación de Jaca, se estrenó la película 'Fermín Galán', que narraba la historia del altoaragonés que impulsó la revuelta, precedente inmediato de la proclamación de la Segunda República en España. El personaje se convirtió en un mártir y el filme, en un icono del cine republicano. No se guarda ninguna copia y casi un siglo después la cinta continúa perdida, a pesar del empeño de investigadores como la turolense Ana Asión y el zaragozano Antonio Tausiet, que han movido cielo y tierra para encontrarla, indagando en archivos, filmotecas y bibliotecas nacionales, en la Ciudadela de Jaca o en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Nadie tiene constancia de su paradero y no se conserva ni una sola copia.

Asión y Tausiet son los autores del libro '‘Fermín Galán: la película de la sublevación de Jaca’, editado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) de la Diputación Provincial de Huesca, donde a través de la reconstrucción de la historia y la trama del filme repasan la biografía del capitán y el acontecimiento histórico. "Hemos escrito sobre algo que no existe, no hemos podido encontrarla", reconocen. No obstante, recopilan material nuevo que permite conocer su gestación y el impacto que tuvo en su momento.

'Fermín Galán' se estrenó en Madrid. La dirigió Fernando Roldán, y no era un documental. Contó con la participación de actores como José Babiera y Fernando Roldán y destacó por ser una de las primeras sonorizadas en España. El largometraje se difundió ampliamente: se proyectó en también en Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Gijón e incluso en ciudades de Argentina y de Chile. Tuvo “una evidente función propagandística” en los albores del régimen republicano, según Antonio Tausiet. "Parecía que la película había pasado desapercibida, pero la prensa generalista recogió su rodaje y su exhibición", comenta la coautora del libro.

"Recuperarla o, al menos, investigar cuál era su contenido es un ejercicio moral para recuperar la memoria de un episodio trascendental en la historia de nuestro país”, señala Ana Asión. El documento supuso un gran acontecimiento en la época, del que se hicieron eco revistas y periódicos. El hecho de no encontrar ninguna copia no los frenó, ya sabían que era una tarea difícil, pero la investigación sirvió para ir más allá y retratar una época. En el libro se recoge el impacto que tuvo la sublevación y sus protagonistas, a los que se dedicaron homenajes, calles y monumentos fallidos.

Su destino es el de muchos otros filmes de la época. "En la postguerra, con la severa carencia de plástico, se aprovechaban los celuloides para otros usos", cuenta Tausiet. Los autores han hecho una invitación para encontrarla. "Quien sabe si algún día aparece en un desván. Invitamos a todos a que miren las latas viejas que tengan".

Cartel de la película. Heraldo

En la presentación de la publicación, la diputada de Cultura Maribel de Pablo ha señalado que esta investigación “invita al lector a un ejercicio de imaginación gracias a una serie de claves para contextualizar la época, con la Segunda República recién instaurada en nuestro país, y entender así el fenómeno que supuso esta cinta y la aceptación social que generó”.

Los autores del libro, Ana Asión y Antonio Tausiet. Álvaro Calvo

‘Fermín Galán: la película de la sublevación de Jaca’ es fruto de las ayudas a la investigación que concedió el IEA en 2018 para desarrollar la investigación. Se publica en la colección Altoaragoneses, dedicada a difundir de manera accesible pero sin perder la exactitud científica a personalidades destacadas de la provincia con textos e imágenes históricas. El volumen recoge fotografías y artículos de prensa de la época que ilustran la trascendencia del largometraje que homenajeó al capitán gaditano.

Para el director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Alberto Sabio, “esta serie de libros nos acercan las historias de vecinos de la provincia de Huesca que tuvieron una importancia crucial en el curso de la historia por sus aportaciones en distintos ámbitos: la política, la cultura, la ciencia… porque realmente el Alto Aragón es un territorio lleno de historias que contar y que rescatar a través de investigaciones como la que publican en este libro Ana Asión y Antonio Tausiet”.

Sabio defendió este trabajo “modélico” para la recuperación de patrimonio fílmico en España porque “acerca al gran público un documento histórico desaparecido que tuvo una gran trascendencia en aquel momento”.

Los autores presentarán este volumen al público en la inauguración del ciclo de conferencias ‘De Jaca a la República (diciembre de 1930- abril de 1931), que organizará el IEA de la Diputación Provincial de Huesca a mediados del mes de abril.