El juez rechaza que los interinos de Huesca sean empleados públicos indefinidos

El Juzgado Contencioso-Administrativo Nº1 de Huesca ha desestimado las demandas formuladas por los interinos del Ayuntamiento solicitando que se les declarase empleados públicos indefinidos con las mismas condiciones que los funcionarios fijos. También desestima el abono de indemnizaciones a los interinos por despido y por daños morales.

La sentencia señala la inexistencia de abuso por parte del Ayuntamiento de Huesca, entendiendo que a los interinos únicamente les correspondería un puesto de trabajo indefinido en el caso de "superar un proceso selectivo público en concurrencia con otros muchos aspirantes".

Asimismo, el fallo establece que la petición formulada por los interinos es "frontalmente contraria e incompatible con los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución, lo que debe implicar sin más razonamiento la desestimación de tal petición". Además, el Juzgado rechaza que la Directiva 1999/70/CE sea aplicable al caso y, tras desestimar íntegramente la demanda, condena a los demandantes al pago de las costas. Ambas partes tienen la posibilidad de formular un recurso de apelación a la sentencia.

La situación de interinidad afecta a 102 trabajadores en el Ayuntamiento de Huesca. Algunos de ellos llevan 25 años con contratos de obra o de servicio. El pasado mes de diciembre, los responsables municipales comenzaron a ejecutar el proceso de consolidación de personal temporal, que se iniciará con una primera fase de 16 plazas en la Oferta de Empleo Público de 2020 y con un concurso oposición que se convocará en los primeros meses de este 2021. El objetivo es reducir la tasa de temporalidad en la plantilla para que pase del 25% actual hasta el 8%.

Los sindicatos cuestionaron "las prisas del gobierno municipal por finalizar este proceso de estabilización y consolidación", ya que en ese momento había más de 70 demandas interpuestas en el Juzgado de lo Social contra el Ayuntamiento de Huesca por abuso en la temporalidad. Asimismo, apuntaron que la situación podía suponer unas "indemnizaciones cuantiosas" para las arcas municipales en el Ayuntamiento, en el caso de que las sentencias por el abuso en la temporalidad fueran favorables a los trabajadores", lo que no ha ocurrido en primera instancia.

El 19 de marzo de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un fallo criticando el abuso del empleo temporal que hace la Administración española, con más de 800.000 interinos que esperan su conversión o no en funcionarios fijos en España. No obstante, el TJUE dejó abierta la posibilidad de que los jueces españoles determinen cómo se pueden sancionar estos abusos laborales: mediante indemnizaciones "disuasorias", procesos selectivos o la conversión en "indefinidos no fijos".