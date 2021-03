Sobrarbe organiza la segunda edición del taller de construcción en piedra seca

La Comarca de Sobrarbe organiza la segunda edición del taller de piedra seca, que se desarrollará a partir del 9 de abril y que tiene como objetivo que todas las personas que conviven habitualmente en un entorno sembrado de construcciones en piedra seca que se desmoronan tengan la oportunidad de conocer los fundamentos básicos de esta técnica. En 2018, este método fue reconocido por la Unesco como un elemento sobresaliente del Patrimonio Cultural Inmaterial de toda la Humanidad.

Igualmente, a través de estas sesiones se busca mejorar el perfil técnico de los profesionales de la construcción que, por no ser originarios de Sobrarbe o por no haber recibido este conocimiento de sus mayores, actualmente no conocen la técnica de construcción en piedra seca y desean formarse en este campo.

Este taller está financiado al 90% por el Ministerio de Cultura y Deporte. La sesión teórica se desarrollará en modalidad de seminario 'online' el día 9 de abril. Las sesiones prácticas de construcción y reparación de muros de piedra seca se llevarán a cabo en diferentes ubicaciones de la zona centro de la comarca, repartidas entre los municipios de El Pueyo de Araguás y de Aínsa-Sobrarbe. Los docentes que impartirán el curso son profesionales de la construcción y ganaderos expertos en esta técnica. El número de plazas disponibles es de 40 y las inscripciones son gratuitas ya están abiertas a través del enlace en la página web www.geoparquepirineos.com, en la pestaña de actividades.

En la primera edición, celebrada en el año 2019, participaron 40 personas interesadas en conocer el manejo de esta técnica de construcción y se desarrolló en el conjunto de As Mallatas de Albella (Fiscal) y en Moriello de Sampietro (Boltaña).