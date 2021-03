SOS Pirineos pide apoyo a los aragoneses para afrontar la ruina del sector turístico

La nueva manifestación convocada por SOS Pirineos, en esta ocasión en Benasque con una respuesta multitudinaria de las gentes de la Alta Ribagorza, ha coincido con el inicio de una campaña de recogida de firmas y apoyos, a través de la plataforma change.org, promovida por esta misma entidad para reivindicar que el Gobierno de Aragón ponga en marcha cuanto antes un plan de rescate para una industria de la nieve en Aragón abocada a la ruina después de un año sin prácticamente ingresos de ningún tipo.

Esta llamada de auxilio gravitará sobre la manifestación convocada en la villa pirenaica en la noche de este miércoles en la que los presentes volverán a urgir a las autoridades aragonesas –también a las nacionales, provinciales y locales- para que pongan en marcha "cuanto antes" las medidas pertinentes que incentiven la reactivación económica del territorio y que habiliten las partidas económicas necesarias para poder ofrecer ayudas "directas y específicas" a unas empresas y trabajadores afectados por el parón económico derivado de las medidas adoptadas para luchar contra la covid-19 que, en buena medida, han vivido estos últimos meses de unos ahorros que, en demasiados casos, se han agotado. Por ello, vienen reclamando un plan de rescate urgente para el sector de la nieve en Aragón.

Pero, además, demandan la necesidad de permeabilizar el movimiento de los ciudadanos y la fijación de un calendario "veraz y concreto" de las previsiones de desconfinamiento para poder preparar la reactivación de unas empresas que llevan cerradas mucho tiempo. La manifestación ha sido convocada bajo el eslogan 'Nuestros pueblos cerrados mueren. Juntos somos más fuertes”, y se iniciará a las 20.00 en la plaza del Ayuntamiento benasqués, para recorrer diferentes calles de la localidad acompañada por el sonido de las caceroladas y los cencerros.

La concentración en Benasque presenta una novedad frente a anteriores convocatorias reivindicativas, ya que SOS Pirineos ha puesto en marcha en esta ocasión la simbólica campaña 'Silla vacía' con la que los ciudadanos de la zona han mostrado metafóricamente la ausencia de visitantes y la paralización de la vida económica en el espacio pirenaico. De forma tímida durante la mañana y en mucha mayor cantidad conforme se iba acercando el momento del inicio de la manifestación, empresarios y ciudadanos de la zona han ido dejando estas sillas reivindicativas en la misma plaza del Ayuntamiento.

Las sillas serán también testigos de la lectura del manifiesto y del llamamiento de socorro de las gentes pirenaicas. Desde SOS Pirineos recuerdan que, debido a los cierres perimetrales de las provincias y comunidad impuestos en octubre y la no apertura de las estaciones de esquí, se ha perdido toda la campaña de la nieve esta temporada 2020-2021 y que en los valles pirenaicos esta temporada de esquí -que va de diciembre a abril- supone para la mayoría de empresas y autónomos del territorio un 80% por ciento de su facturación anual. Así mismo señalan que el sector de la nieve supone y genera un ocho por ciento de la riqueza de Aragón.

En este contexto y habida cuenta de que todas las empresas y trabajadores directa o indirectamente relacionados con el sector turístico en este territorio pirenaico –los hoteles, restaurantes, bares, tiendas de deporte, empresas de alquiler de material para la práctica de los deportes de invierno o escuelas de esquí, pero también las empresas de servicios y la gran mayoría de los negocios de la zona- han trabajado desde marzo de 2020, en el mejor de los casos, dos o tres meses, señalan que su supervivencia "está pendiente de un hilo", ya que al no haber tampoco densidad de población suficiente en la provincia de Huesca, "no es posible la apertura de nuestros negocios, ya que no hay clientes a los que atender".

Y recuerdan que son un sector estratégico, una industria –la de la nieve- que moviliza un parte "muy importante" del PIB aragonés y de la que dependen cientos de pequeños pueblos de montaña "cuyo futuro más inmediato está en serio peligro". Por ello, hacen la petición "clara y concisa" al Gobierno de Aragón para que diseñe y ponga en marcha un plan de rescate urgente para el sector considerándolo responsable de la situación que se está viviendo en los últimos doce meses, "desde el momento en que toma la decisión de no abrir definitivamente los perímetros ni las estaciones de esquí de Aramón", acusándole de tomar estas medidas sin prever ningún plan para salvar a los implicados "de la ruina inminente".