PSOE y Cs respaldan el proyecto de regeneración del Seminario de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha desestimado en pleno de este martes la solicitud de varias asociaciones ciudadanas para declarar el antiguo Seminario Monumento de Interés Local. La petición hacía referencia a los edificios que configuran los dos patios, del siglo XVI y del siglo XIX, que al contrario que la iglesia de la Santa Cruz, dos de las fachadas y el porticado de uno de esos claustros, no tienen protección patrimonial y serán derribados cuando se desarrolle el proyecto previsto para el edificio.

El PSOE, que gobierna en minoría, ha contado con el apoyo de Ciudadanos (Cs) para rechazar esta solicitud. No obstante, la formación liberal ha recriminado a los socialistas no haber tenido información previa sobre los planes del municipales para intervenir en el Seminario de forma que se hubiese debatido en comisión. El Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Huesca y la Universidad de Zaragoza buscarán fondos europeos del programa Next Generation para financiar los 14 millones en los que se ha estimado el coste para transformar dicho recinto.

Lo que quede en pie tras las demoliciones, que se realizarán bajo supervisión arqueológica, se convertirá en vicerrectorado, biblioteca científica y aula magna; sede la biblioteca del Instituto de Estudios Altoaragoneses y salas para formación. Habrá jardines y un mirador hacia la sierra de Guara y las arcadas del segundo patio se podrán ver desde el exterior a través de una gran cristalera.

Tras conocer este plan, la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca –integrada por la Asociación de Vecinos Osce Biella, la Federación de Barrios Osca XXI, el Colectivo Ciudadano de Huesca y Apudepa– denunció que "el Ayuntamiento quería a prescindir, sin justificación ni criterio, de una histórica zona del antiguo Seminario". Precisamente es la que se quería proteger como de Monumento de Interés Local.

El resto de los grupos municipales no se ha alineado con las tesis de la plataforma pero tampoco ha respaldado la decisión de desestimar la solicitud para catalogar los edificios que van a desaparecer. PP, Con Huesca-Podemos-Equo y Vox se han abstenido.

El concejal del PP Iván Rodríguez ha señalado que el proceso para determinar lo que se hará con el Seminario "no ha sido trasparente ni concluyente". Según ha dicho, hubiera sido conveniente mayor participación ciudadana para profundizar en el conjunto monumental "y despejar incógnitas sobre lo que realmente esconde". El edil popular también ha criticado la falta de información por parte del gobierno local. "Aunque lo habíamos solicitado por escrito, no tuvimos acceso al expediente hasta la tarde anterior a la comisión de Urbanismo", ha denunciado. "Nos encontramos con un potencial proyecto de urbanización que se presenta a fondos europeos basado en el estudio de detalle y que requiere el derribo de dos alas de uno de los patios", ha apuntado.

Con Huesca-Podemos-Equo se ha referido al Seminario como "un cadáver urbanístico" y un "edificio público en estado de abandono porque las administraciones lo han permitido". Guillermo Boix ha comentado que "es un espacio privilegiado que podía haberse aprovechado para generar un corredor verde desde el centro histórico al barrio del Perpetuo Socorro y que debía ser un ejemplo de conservación y transformación", ha señalado el concejal.

Antonio Laborda (Vox) ha manifestado que su grupo "siempre apoyará que se mantenga el patrimonio". No obstante ha indicado que "el dinero no es infinito ni suficiente" y ha apostado por "actuar" porque "no podemos litigar y litigar sin avanzar en la reforma o reconstrucción".

El torreón de Levante

La concejala de Urbanismo, María Rodrigo, ha rechazado las críticas por falta de transparencia y ha dicho que "todos los procesos han estado en exposición pública". Asimismo, ha explicado que las decisiones se adoptan con base en los informes emitidos por los técnicos y ha aludido expresamente al del 19 de enero de 2021 de la Dirección General de Patrimonio. La resolución autoriza una reforma urbanística siempre que se haga con las medidas obligadas y con especial atención a los restos de torreón de Levante, vinculado a la zuda medieval y que deberían conservarse.