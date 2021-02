El plan Remonta provoca fricciones entre los alcaldes de los valles de Aragón y Tena

Un día después de que alcaldes del valle de Tena (Sallent de Gállego y Panticosa, del PP; Biescas y Hoz de Jaca, del PAR; y Yésero, del PSOE) lanzaran un comunicado conjunto con críticas al plan Remonta para desempleados del sector de la nieve y también a sus homólogos del valle de Tena por aplaudirlo y les acusaran de tener "información de primera mano que nosotros no conocemos", los primeros ediles de Jaca, Castiello de Jaca, Villanúa, Borau, Canfranc y Aísa, todos ellos socialistas, han respondido también con dureza mostrándose "indignados" por estas manifestaciones.

"No entendemos que para defender sus intereses nombren de manera directa al valle del Aragón, sus alcaldes y representantes públicos y nos acusen de tener mayor información sobre el Plan Remonta. No queremos entrar en una guerra con nuestros vecinos del Valle de Tena, pero no podemos permanecer callados ante estas provocaciones", señalan en otra nota de prensa conjunta.

Frente a las críticas del valle de Tena, desde el valle del Aragón consideran que este plan Remonta es una "oportunidad" para poder paliar, en parte, las consecuencias de las restricciones impuestas por el Gobierno de Aragón. Y recuerdan que además de este programa de empleo, también reclaman ayudas directas para las empresas y autónomos del valle por las pérdidas ocasionadas por estas limitaciones en movilidad.

Exigen a la DGA "equilibrar" las inversiones de la nieve

También hacen hincapié en que "en los últimos años, es pública y notoria la gran inversión pública que se ha hecho en el valle de Tena por parte del Ejecutivo autonómico, lo que ha provocado una modificación sustancial de la demanda turística, en especial en la época invernal". Y por ello, piden al Gobierno de Aragón que "equilibre" las inversiones en los valles pirenaicos en los próximos años, sirviéndose para ello de los Fondos Europeos para la Reconstrucción, "que constituyen una oportunidad para el futuro de nuestros pueblos y en cuyo reparto será imprescindible contar con el tejido económico y social del territorio. Porque la descompensación generada no es buena para nadie", subrayan.

Asimismo, lamentan que en este caso los "intereses personales" se están poniendo por delante del bien general, provocando enfrentamientos por intereses políticos "que poco ayudan a nuestras reivindicaciones", recalcan. Por ello, desde el Valle del Aragón dicen “¡Basta ya!” y demandan de nuevo unidad de acción. "Porque unidos somos más fuertes y solo así conseguiremos una apuesta decidida por la vida en nuestras montañas", concluyen.