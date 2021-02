Jaca aprueba 260.000 euros para el Plan Remonta, que suscita muchas dudas en la oposición

El Ayuntamiento de Jaca ha celebrado este lunes un pleno extraordinario en el que se ha aprobado una modificación presupuestaria de 561.138 euros para el plan Remonta y ayudas a empresarios. Esta sesión ha estado marcada por las dudas que suscita el plan de empleo en los grupos de la oposición, ya que todavía no se conocen las bases y, según argumentan, va a suponer una carga para las arcas municipales.

El pleno extraordinario tenía únicamente dos puntos en el orden del día: la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de Ayuntamiento de Jaca y la aprobación del Expediente de Modificación Presupuestaria de Concesión de Créditos Extraordinarios. La partida aprobada asciende a 561.138 euros, de los cuales 261.000 son para el plan Remonta y 300.000 para ayudas a autónomos y pequeños empresarios. Esta última cuantía se suma a otros 200.000 euros que ya estaban presupuestados para el mismo fin. La modificación presupuestaria ha sido aprobada por mayoría, con la abstención de Vox.

Matilde Campo, portavoz de Ciudadanos ha explicado que desde su formación “consideramos que la cuantía es para una emergencia”, pero “no son soluciones definitivas”. Respecto al Plan Remonta ha subrayado que no hay conocimiento de los requisitos de contratación, se desconocen los perfiles de las personas, las tareas que van a desempeñar, la formación que van a recibir “y muy importante es que se desconoce qué plan va a ejecutarse con las personas que no se pueden contratar”. Igualmente ha añadido que dicho plan va a suponer una carga de responsabilidad para el consistorio jaqués y que esta cuestión “se debería reclamar al Gobierno de Aragón”.

Desde Vox, su portavoz ha recordado que además de los 300.000 euros que se van a destinar para los empresarios, “hay que seguir estudiando todas las víaspara más ayudas e instar a que lleguen de otras administraciones”. El plan de empleo le genera dudas, ya que “no se han publicado las bases, no se aportan criterios de selección, números de vacantes y necesidades en los departamentos”, apunta. Un plan bien gestionado “puede ayudar a un sector muy afectado”, pero “no lo va a solucionar”. Por ello, han dado un voto de confianza con su abstención.

+Jaca-Podemos-Equo ha indicado que el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo “considerable” con la aprobación de diferentes partidas para ayudas. “Si el esfuerzo no viene acompasado de otros y plan de rescate del Gobierno de Aragón y de España, es insuficiente para atacar y paliar esta crisis, pero nadie podrá decir que no se ha hecho el esfuerzo suficiente”, ha explicado su portavoz Carlos Reyes. Y desde CHA, que con +Jaca gobierna junto al PSOE, han asegurado que mantendrán el compromiso de seguir trabajando y apoyando las ayudas.

Fran Aísa, portavoz del PAR, ha puesto de manifiesto la importancia del municipalismo en estas cuestiones, pero “son armas de doble filo”, ya que el Plan Remonta, según dijo la consejera “no es la panacea y a fecha de hoy no conocemos las bases”. En cuando se dio a conocer “el ayuntamiento se puso a realizar un listado de gente, pero primero “habría que conocer las necesidades del consistorio, que son muchas”, al igual que una organización “de manera adecuada” del plan de empleo. Este partido hubiera enfocado este programa de una forma diferente, acuerdo a una colaboración público-privada con financiación del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial y Ayuntamiento, de manera que tras la formación recibida “las personas pudieran ser contratadas en un futuro por los negocios”.

El portavoz del PP, Carlos Serrano, ha dicho que el Plan Remonta es un “evento” que ha organizado el Gobierno de Aragón “en el que ha invitado a esta fiesta a varias instituciones para que la paguemos a medias”. A su juicio, el ejecutivo aragonés tiene que aportar ayudas directas, porque en este caso “las perjudicadas son las arcas municipales y por ende los ciudadanos”. Además el consistorio tiene que asumir “costes propios de material, cursos de formación, epis, etc, lo que supone un gravamen para la economía municipal”. Por todo ello, se han mostrado en desacuerdo con dicho plan, ya que según los populares “había muchas otras posibilidades con ayudas directas o ofreciendo trabajo no sólo a gente sin empleo, también a empresas, y no cargar la responsabilidad a los ayuntamientos”. Serrano ha asegurado que van a seguir trabajando e insistir “en lo importante que son las ayudas directas y la flexibilización de las medidas, sobre todo en el tema de horarios”.

Desde el equipo de gobierno del PSOE, la concejal Olvido Moratinos ha recordado que se trata de una situación excepcional, por lo que se requieren medidas excepcionales y responsabilidad de todas las instituciones, incluidos los ayuntamientos. Le ha dado la sensación de que “lo importante" es criticar y decir que el plan de empleo supone un lastre para los consistorios y que no se ha hecho bien, “pero hay que destacar que es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros vecinos”.

Moratinos ha aclarado que el plan de empleo “era una de las demandas de los valles pirenaicos” y que no es un evento o una fiesta, sino una solución. “Les vamos a dar solución a nuestros vecinos para que tengan un salario, y van a poder trabajar por el bien de su municipio, por lo tanto la rentabilidad es social y económica”, ha indicado. El Ayuntamiento dedicará 200.000 euros a pagar nóminas o salarios, así como los importes correspondientes de pagos a la Seguridad Social y el resto, 61.000 euros, estarán destinados a gastos de ropa, equipamientos, vestuario, formación, certificados médicos, material y maquinaria. De momento ya hay 189 personas apuntadas y esperan ponerlo en marcha antes de marzo.

Respecto a las ayudas directas que se están solicitando, “es otra reivindicación en la que seguimos insistiendo, como en otras medidas para apoyo del tejido social”. Por último ha anunciado que seguirán trabajando con el tejido empresarial del territorio, “escuchando demandas y necesidades”, y ha dicho que “es una lástima que no haya consenso en este pleno”.