La carrasca milenaria de Lecina se postula como Árbol Europeo del 2021

La milenaria carrasca de Lecina, todo un símbolo del Sobrarbe y de la sierra de Guara, recibía esta mañana el diploma acreditativo como Árbol de España de 2021 en un multitudinario acto que ha reunido a vecinos, autoridades de varias administraciones y entidades conservacionistas y de promoción del turismo, y que además ha servido para postular su candidatura para el certamen europeo que tendrá lugar a lo largo del próximo mes.

Si el año pasado esta majestuosa encina recibía unos 10.000 votos, ahora debe de conseguir varios miles más para conseguir ser el ejemplar del año en Europa. Deberá competir con dos especies, buena parte de ellas de los países del Este donde este tipo de concursos tienen gran predicamento social e institucional. Las votaciones se desarrollarán a lo largo de todo el mes de febrero y se podrá votar en la web creada para este concurso lacarrascadelecina.com y también en la oficial https://www.treeoftheyear.org/spain.

La carrasca de Lecina es sorprendente no solo por su gran tamaño (más de dieciséis metros de altura y siete metros de perímetro de tronco) o por su capacidad para adaptarse a los vaivenes de la climatología durante cientos de años. También lo es por la historia y las tradiciones que la rodean. En sus alrededores se celebran desde tiempos ancestrales acontecimientos como bodas y bautizos o se firman acuerdos, al mismo tiempo que presume de tener su propia leyenda mágica.

Carrasca de Lecina HA

Se ubica en el linde de dos fincas privadas pero sus propietarios facilitan el acceso de los miles de visitantes que acuden a verla al cabo del año, si bien piden respeto por esta especie y que no se suban a sus ramas ni ocasiones desperfectos en su tronco. El espacio se va a acondicionar con una subvención de 15.000 euros que concederá este ejercicio el departamento de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón como así ha manifestado el director general del área, Diego Bayona, en el acto público en el que han participado Carmen Lalueza, alcaldesa de Bárcabo –término municipal al que pertenece Lecina- Susana Domínguez, directora de “Bosques sin fronteras”, la asociación promotora del concurso en España; José Manuel Bielsa, presidente de la Comarca del Sobrarbe,y Gonzalo Anguita, director de Forest for all forever (FSC). También han asistido otros representantes que apoyan la iniciativa, como Fernando Blasco, gerente de TuHuesca, el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, el presidente de la Comarca de Somontano, Daniel Gracia, el presidente del Parque Cultural del Río Vero, Mariano Altemir, y el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, a su vez presidente de la Asociación de promoción turística del Somontano, ente que gestiona la Ruta del Vino del Somontano y desde cuya gerencia se ha impulsado esta candidatura.

La carrasca de Lecina “representa a este pequeño municipio del Alto Aragón y a otros muchos pueblos de toda España que, como este árbol, se esfuerzan en mantener el arraigo a la tierra”, ha afirmado hoy la alcaldesa de Bárcabo, Carmen Lalueza, que ha hecho un llamamiento no solo a todos los aragoneses, sino a todos los españoles para que voten a la milenaria carrasca como Árbol Europeo del Año 2021.

Para Lalueza este milenario árbol es “un símbolo de unión de las personas con la tierra, de amor por la naturaleza y de conexión con las raíces de las personas a lo largo del tiempo, con su pasado y su futuro”. En este sentido, la alcaldesa ha pedido a las instituciones presentes que además de apoyar esta candidatura también apoyen el medio rural y las reivindicaciones históricas del municipio como la conexión a través de una nueva carretera entre Bárcabo, Colungo, Suelves y Naval o la carretera que lleva a Arcusa y Aínsa. “Hay que mejorar muchas cosas como las carreteras, porque estamos en un Parque Natural y lejos de las grandes comunicaciones a pesar del gran potencial que tenemos”, ha señalado.

En Lecina viven unas 20 personas durante todo el año y el turismo es la principal actividad económica. Se espera que esta candidatura sirva como revulsivo para dar a conocer a nivel internacional este enclave.

El acto, que ha coincidido con el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, también ha intervenido Susana Domínguez que ha explicado que la Carrasca de Lecina es un ser vivo único e irrepetible, y al mismo tiempo un referente cultural en toda la zona que merece todo el respeto y su proclamación como Árbol del Año 2021.

Por su parte, el director general Diego Bayona se ha referido al gran valor que atesoran los árboles y lo fundamentales que son como cultura y tradición. También se ha comprometido a realizar actuaciones en este árbol singular del catálogo del Gobierno de Aragón, ya que se prevé que muchas personas visiten el árbol a lo largo de este año.

La entrega del diploma ha tenido como fondo musical en directo a la Orquestina del Fabirol, acompañada por los niños de Paúles de Sarsa, mientras que la actriz Beatriz Silvestre ha narrado la leyenda del ejemplar.