Solicitan una moratoria en la instalación de nuevas granjas de porcino en Graus

Un grupo de vecinos de Graus ha iniciado una campaña de recogida de firmas para demandar al Ayuntamiento una moratoria para nuevas instalaciones o ampliación de las granjas de porcino ya existentes en el municipio. En una notificación remitida a la alcaldesa, la socialista Gema Betorz, realizados por un laboratorio de análisis y control de la contaminación a partir de diversas muestras tomadas el 1 de diciembre de 2020 en nueve puntos de recogida en la zona de Torres del Obispo y del Valle del Sarrón.

Estos análisis han reportado unos resultados que califican como "alarmantes" al constatar que en seis de estos puntos el agua resulta no apta para el consumo humano por superar los niveles máximos de nitratos y de bacterias fecales permitidos. Los vecinos sostienen que estos resultados implican que las aguas de estas fuentes o manantiales no solo no son potables para personas y para los animales, sino que incluso su uso en cultivos agrícolas de tipo hortícola exigiría tratar posteriormente los frutos para que pudieran ser consumidos con seguridad.

En su escrito a la alcaldía señalan que estos análisis no dejan lugar a dudas sobre el origen de la contaminación "pues –apuntan- semejantes niveles de bacterias de origen fecal en un amplio territorio escasamente poblado solo pueden atribuirse a la gran carga de purines de la ganadería industrial porcina que soporta nuestro entorno". De hecho, afirman que el foco contaminante ha de ser "necesariamente" muy potente pues en uno de los análisis realizados se ha detectado contaminación a 330 metros de profundidad.

Los demandantes recuerdan que los resultados de estos análisis se suman a los obtenidos en los realizados por el colectivo ciudadano SOS Ribagorza en el entorno de la villa de Graus que fueron conocidos el pasado mes de marzo y que alertaban de que las aguas de las fuentes de Regrustán, Pallarol, La Nora, Gambón, de la Teja y Betorz superaban ampliamente los niveles máximos de nitratos para el agua de boca (en diez veces en el caso de la Fuente Betorz). Y que incluso en un lugar tan simbólico para la comarca ribagorzana como la fuente de San Medardo, en Benabarre, se ha constatado que el agua supera en cinco veces los niveles máximos de nitratos "resultando, por tanto, no apta para el consumo humano".

Entienden que esta situación es "a todas luces alarmante", máxime teniendo en cuenta que ya en julio de 2019 el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón declaró zonas vulnerables por nitratos los municipios de Lascuarre, Capella, Graus, La Puebla de Castro y Secastilla tras los datos recogidos por la CHE en las masas de aguas de sus términos municipales, "que se encontraron ya afectadas por la contaminación o en serio riesgo de acabar estándolo". A ello se añaden los repetidos episodios de contaminación de las aguas de los ríos Ésera e Isábena por posibles vertidos incontrolados.

Trece años

El peligro de que esta contaminación se pueda extender a las aguas del embalse de Barasona, "lo que -consideran los demandantes- supondría un desastre económico para el turismo en los municipios de Graus y La Puebla de Castro", además de afectar la toma de agua de este último municipio, es una de las las razones esgrimidas por quienes demandan que se establezca en la Baja Ribagorza una moratoria para el incremento de la cabaña porcina por un tiempo de al menos trece años, que es el que se estima que tarda en recargarse el acuífero afectado.

Así mismo, los vecinos demandantes piden al ayuntamiento de Graus que, con carácter urgente, lleve a cabo una investigación en profundidad de las causas y origen de la contaminación detectada, proceda a paralizar los expedientes en marcha de nuevas explotaciones o de ampliación de explotaciones ganaderas intensivas o industriales.