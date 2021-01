El alcalde de Jaca avisa: "Si el Gobierno no mueve ficha, nos movilizaremos"

El alcalde de Jaca, el socialista Juan Manuel Ramón, ha asegurado que si el Gobierno de Aragón no mueve ficha en los próximos días para ayudar a los sectores económicos y sociales del territorio por la crisis generada por la pandemia, serán los alcaldes del valle del Aragón, los sindicatos y los empresarios los que pedirán a la población que se movilice para paliar esta crisis, ya sea a través de las redes sociales o en la calle. El alcalde ha colgado un vídeo en su perfil personal de Facebook, aclarando que su preocupación le hace recurrir a este medio, "que no es habitual y hace tiempo que no utilizaba".

El primer edil hace esta reflexión hablando de las dos posturas existentes actualmente: lapreocupación por el virus y la pandemia, por una parte, y los efectos en la economía a causa de los cierres provinciales y autonómicos, por otra. Pero sobre todo su intervención está motivada por "la división que se está generando en nuestra sociedad por la doble visión entre los que quieren que se abra y los que no".

Juan Manuel Ramón se refiere a la existencia de un movimiento a favor de relajar las limitaciones y otro que se pregunta por qué no se habían limitado más los movimientos a partir del puente del Pilar, a raíz del cual se generó una nueva oleada del virus que califica como "el momento más duro de mi mandato", por encima del confinamiento en marzo, "porque perdimos en torno a 25 personas" en unos pocos días, personas mayores y jóvenes, como "un profesor a los que todos queríamos mucho".

Según el alcalde, los datos actuales del covid-19 en la Jacetania no son preocupantes, y a ello contribuyen las restricciones sanitarias, que "nos benefician y nos protegen". Pero recuerda que los agentes sociales del valle del Aragón se han puesto de acuerdo en una serie de reivindicaciones, "y si el Gobierno de Aragón no mueve ficha en las próximas fechas, seremos nosotros mismos, los alcaldes del valle, los sindicatos y los empresarios los que os pediremos que hay que movilizarse, en las redes o en la calle, para conseguir que estas medidas palíen la grave crisis económica y social que ahora mismo estamos sufriendo".

“Creo que la medida adecuada es no discutir las medidas sanitarias, quienes tienen la responsabilidad que la ejerzan y nos protejan, pero también exigimos medidas económicas y sociales necesarias para paliar esta crisis”, insiste, porque hay que proteger a los empresarios "para que no pierdan sus patrimonios y que sigan dando trabajo" y a los empleados para que no pierdan sus puestos. Este vídeo, dice, lo ha colgado para “buscar lo que nos une, busquemos la unidad”.

En la tarde de este jueves se va a reunir la Mesa de Desarrollo, con la asistencia de empresarios, sindicatos y otros agentes sociales, para estudiar cómo se reparten los 200.000 euros en ayudas para las empresas y otros 100.00 para los bonos con los que se pretende incentivar el comercio local.

Enfrentamiento entre partidos y entre alcaldes

La polémica y el enfrentamiento entre partidos en torno a la situación de la nieve, que se arrastraba en los últimos días con cruce de acusaciones entre los alcaldes, ha estallado este martes y se ha elevado a los máximos responsables de los partidos en Aragón. El portavoz socialista en las Cortes, Vicente Guillén, ha querido recalcar que el Gobierno de Aragón y el PSOE están “firmemente comprometidos” con todos los sectores afectados y con los valles pirenaicos y el entorno de las estaciones turolenses. Por eso, considera que actitudes como las de los alcaldes de Sallent de Gállego y de Panticosa “no nos parecen oportunas” puesto que “los alcaldes del PP no se pueden arrogar el derecho y la voz de todos los valles”, en referencia a la presencia de estos ediles en las puertas del Pignatelli el pasado viernes esperando a ser recibidos.

Vicente Guillén ha recordado que el Gobierno de Aragón mantiene una comunicación permanente con los interlocutores: los presidentes de las comarcas y los empresarios de las zonas afectadas. “Se está trabajando para poner en marcha las medidas pactadas, pero lo que no es lícito es que solo se busquen soluciones individuales y partidistas. No se puede ir a la puerta del Pignatelli a hacerse una foto, o sí, pero entonces a cada uno nos retratarán nuestros actos”, ha matizado.

Y también ha insistido en que se ha anunciado que el miércoles se mantendrá otra reunión con las comarcas y los empresarios, con todos, no con algunos ayuntamientos en solitario, donde se hablará de las ayudas “que, por cierto, han llegado en forma de 30 millones de euros que ya se han puesto sobre la mesa”.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha pedido al Ejecutivo "no tratar de ocultar su fracaso callando a la sociedad civil aragonesa y atacando, además, a los alcaldes con un sectarismo sin precedentes, como el que hemos visto en Guillén" cuando se ha referido al hecho de que alcaldes del Pirineo "hayan bajado al Gobierno de Aragón y hayan llamado a la puerta del presidente autonómico Javier Lambánpara defender a sus vecinos", pero "hayan sido despachados".

Las discrepancias a nivel autonómico suceden a las manifestadas entre alcaldes del Pirineo. El alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, del PP, que representa al sector más crítico ante las restricciones que afectan al turismo, dio a conocer el contenido de una carta en la que solicita formalmente a Aramón, la apertura de la estación de Formigal "de forma inmediata", y le recuerda que el objeto de la concesión de dominio esquiable en sus montes públicos, otorgada en 2002, era la explotación de las pistas. Le dice que debe cumplir con el objeto de la concesión, "y con su fin último de ejercer de motor económico" del municipio. Aramón condicionó la apertura de sus estaciones en el Pirineo y en Teruel al levantamiento de los cierres provinciales, vigentes hasta finales de enero.

Por su parte, el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, del PSOE, ha escrito una dura carta dirigida a su homólogo de Sallent acusándole de "afán de protagonismo político" y de "hacer la guerra por su cuenta". Y es que recuerda que hace escasos días, comarcas, ayuntamientos y empresarios del Pirineo firmaron un documento que se remitió a la DGA y que, según Sánchez, ha querido "apropiarse de manera unilateral" Gericó intentando forzar una reunión con el presidente Lambán, que no le recibió.

Además, el alcalde de Canfranc asegura que Sallent es la localidad de la provincia donde más han invertido el Gobierno de Aragón e Ibercaja a través del grupo Aramón. "Con todo, lo que más me sorprendente es que considere Formigal como propia de su Ayuntamiento porque una estación va más allá de un término municipal, es motor de toda una comarca y de un territorio", señala.