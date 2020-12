Un recurso deja en el aire el nuevo servicio provincial de bomberos de Huesca a 48 horas de su estreno

A 48 horas de su estreno, un recurso judicial ha dejado en el aire la puesta en marcha del nuevo Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Huesca (Speis). El servicio se iniciaba oficialmente el 1 de enero del 2021, pero estaba previsto que una veintena de efectivos, de los 114 bomberos que conforman la plantilla, realizara la primera guardia a las 19.00 del 31 de diciembre, algo que no se sabe si se podrá llevar a cabo.

La causa es un recurso contencioso-administrativo de protección de los derechos fundamentales contra una resolución de la Diputación de Huesca, presentado ante el Juzgado número 1 de Huesca. En él se pide la medida "cautelarísima" de suspensión del acuerdo de transferencias entre las comarcas y la Diputación de Huesca, por el que esta última institución se hacía cargo del servicio de bomberos absorbiendo la plantilla, los edificios y todos los recursos materiales de las entidades locales.

El juzgado ha admitido a trámite el recurso, interpuesto por un abogado de Zamora en nombre de nueve aspirantes del proceso de selección celebrado recientemente. Reclama además a la demandada, la Diputación de Huesca, el expediente administrativo, que deberá remitir antes de cinco días, y alegar lo que estime procedente. Todavía no ha decidido si acepta la medida cautelarísima solicitada por los demandantes.

Los demandantes alegan que los bomberos de los parques comarcales no han pasado un proceso selectivo y además eligieron en primer lugar el destino. La plantilla del nuevo servicio está integrada por 64 personas que aprobaron las oposiciones y otros 50 que llegan al Speis gracias a los convenios de transferencia firmados entre las entidades locales y la Diputación en los últimos meses. Si no se puede contar con estos porque se suspende la transferencia, no se puede empezar a prestar el servicio, ya que los primeros iniciaron el 15 de diciembre un periodo de formación de cuatro meses antes de incorporarse a sus destinos.

Esto supone un nuevo obstáculo en un proceso de transferencias plagado de tropiezos, que ya se paralizó por otra demanda ante los tribunales y que lleva varios años esperando. A pocas horas de que los bomberos del nuevo servicio asumido por la Diputación inicien la primera guardia en Sabiñánigo, Boltaña, Villanova, Benabarre-Graus, Sariñena, Barbastro-Monzón y Fraga, los siete parques que cubrirían la provincia, todo está pendiente de si el juzgado acuerda la medida cautelar de suspensión. Si la acepta, tendrán que seguir haciéndose cargo los parques comarcales como hasta ahora.

El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, ha reconocido que sin contar con los bomberos de los parques que hasta el 31 de diciembre pertenecen a ayuntamientos y comarcas ni sus recursos materiales, el Speis no puede arrancar.

Cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros para el 2021 que podría ampliarse con los remanentes de ejercicios anteriores. Además, la Diputación ha equipado los nuevos parques. Para el de Barbastro-Monzón ha adquirido una autoescala especialmente desarrollada para zonas rurales, ya que sus reducidas dimensiones garantizan el acceso a casi todas las poblaciones de la provincia.