Radiadores en los calabozos de Jaca con temperaturas de 4 grados

Los Policías y funcionarios de la comisaría de Policía Nacional de Jaca trabajan en unas "penosas" condiciones laborales y "helados de frío" porque desde hace seis meses no tienen calefacción. Tanto ellos como los detenidos soportan temperaturas de 4 grados y solo pueden calentar las diferentes dependencias con cuatro radiadores que les ha suministrado la empresa de mantenimiento de la calefacción. Este jueves tuvieron que llevar los radiadores al calabozo y prescindir ellos de calor, porque había dos detenidos que estaban en condiciones "inhumanas". Este hecho ha sido denunciado por el Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP), ya que las condiciones en las que trabajan han llegado a situaciones "pésimas e ilógicas".

El edificio de la comisaría de la Policía Nacional de Jaca tiene tres plantas y cada una de ellas cuenta con una caldera. La de la planta baja o planta calle, que es donde se encuentra la oficina del DNI, atención al ciudadano, calabozos, sala de descanso, vestuarios masculinos y la sala donde trabajan los policías, carece de calefacción desde hace seis meses. Y el problema es que no hay acuerdo entre quién debe arreglar esa avería. Este mes de diciembre deberían haber empezado obras de mejora en las dependencias, pero se han pospuesto, en principio, hasta febrero. Estos trabajos contemplan la remodelación de la zona de calabozos, accesibilidad en baños y otras obras, por un importe de 241.945 euros. Y la empresa de mantenimiento, que es la misma a la que se le han adjudicado las obras, tampoco arregla el sistema de calefacción.

Así que los Policías llevan varios meses aguantando el duro y frío clima de la capital jacetana, donde en estos meses se registran temperaturas bajo cero. Desde el SUP denuncian esta situación "inhumana tanto para los policías, como para las funcionarias que trabajan en la oficina del DNI y los detenidos", por el frío que pasan. “Tenemos que ir moviendo los radiadores de un espacio a otro”, añaden desde el sindicato. Debido a esta situación, "procuramos que los detenidos no pasen mucho tiempo en los calabozos, pero hay veces que no queda otro remedio, como este jueves", añaden. Las instancias superiores ya conocen la situación y desde el SUP esperan que este problema se arregle "lo antes posible".

La falta de calefacción es la incidencia más urgente que se debe subsanar en el edificio, pero no la única. Y es que sindicatos como Jupol llevan tiempo denunciando que la comisaría jaquesa no dispone de las características necesarias para un uso policial, presentando "graves deficiencias" que dificultan el trabajo y la seguridad de los policías. Por lo que solicitan nuevas dependencias policiales en otro emplazamiento, donde se subsanen todas las carencias que tiene actualmente el edificio.