Hay "enormes diferencias" en recursos y salarios entre las 44 policías locales de Aragón, denuncia CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) denuncia las "enormes diferencias" de condiciones laborales y de medios que hay entre los 44 municipios que teóricamente cuentan con policía local en Aragón.

Según señalan desde el sindicato, cada ayuntamiento regula las condiciones y medios de su propia Policía Local, y la realidad es que "hay muchas desigualdades", afirman en una nota.

A pesar de que la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón se aprobó en 2013, todavía no se ha desarrollado. Desde Csif reclaman su desarrollo reglamentario y que se establezcan unos "mínimos comunes" para acabar con las grandes diferencias entre los distintos cuerpos. Este martes, 24 de noviembre, Csif trasladará sus peticiones para mejorar el servicio y las condiciones laborales de los agentes coincidiendo con el acto de celebración de la comisión de coordinación de esta Ley.

En concreto, en Aragón, hay 44 plantillas creadas de policías locales: 25 en la provincia de Zaragoza, 11 en Huesca y 8 en Teruel. Además, hay tres municipios que están estudiando la creación de sus policías locales: Épila, Ricla y La Muela. "La dotación de plantillas es muy desigual. Hay al menos 9 municipios que por distintos motivos no tienen a ningún agente en estos momentos: Sallent de Gállego, Utrillas, Illueca, Escatrón, Tamarite de Litera, Mallén, Alcorisa, Calanda y Cariñena. Y en otros en los que solo cuentan con un policía para el servicio: Graus, Albarracín, Sariñena, Ateca, Benasque y Daroca. En la mayoría hay carencias importantes de personal", lamentan las mismas fuentes.

En cuando al salario de estos trabajadores, desde Csif explican que hay "una gran diferencia": desde municipios donde los policías locales cobran en torno a 1.100 euros netos al mes (como es el caso -aseguran- de Albarracín) a otros que cobran alrededor de 2.000 euros (Zaragoza, Zuera, Cuarte de Huerva o Pinseque). "Se da la paradoja de que en pueblos que distan solo 4 kilómetros, existe una diferencia salarial de cerca de 1.000 euros al mes. Estas desigualdades se deben fundamentalmente a diferencias en los complementos de sus nóminas que cada equipo municipal de gobierno establece", indican desde Csif.

Fuentes de este sindicato en Aragón aseguran también que algunos ayuntamientos aún no han procedido a reclasificar a sus policías de grupo C2 a grupo C1 con efectos económicos, como se contempla tras la aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón. Otros, como Huesca, incomprensiblemente solo lo han hecho con los subinspectores e inspectores dejando fuera a los oficiales y policías.

Las diferencias se dan también en cuanto a los medios con los que cuentan. Así pues, desde Csif indican que hay policías que no tienen arma ni chaleco, ni espacio habilitado para estacionar el vehículo policial (como sucede en Gallur). "Hay cuarteles que no tienen calefacción o no cuentan con vestuarios acondicionados (Tarazona). Mientras, otros ayuntamientos han dotado a sus plantillas con drones y unidad canina (Zuera y Utebo). Solo los agentes de siete municipios tienen pistola eléctrica (conocida como Taser, por su marca comercial): La Almunia, Ejea, Fraga, Monzón, Pinseque, La Puebla y Tauste. No disponen de ella ni en Zaragoza, ni en Huesca ni en Teruel", destacan desde Csif.

Cuartel de la Policía Local de Tarazona. Csif Aragón

Además de las condiciones laborales y la disponibilidad de medios, también son diferentes los requisitos de acceso para entrar al cuerpo. Cada ayuntamiento aprueba sus bases para las oposiciones, y aunque suelen ser parecidas -matizan-, también hay diferencias significativas. Por ejemplo, en las oposiciones de este año en Huesca, en la prueba de 1.500 metros pedían a todos los opositores un mínimo de 6 minutos y 25 segundos para aprobar, y un salto de 3,60 metros. Mientras que en Zaragoza había requisitos diferenciados para hombres y mujeres: 5’25” para ellos y 6’25” para ellas. Y en longitud, 4,40 metros para hombres y 3,60 para mujeres. Una diferencia novedosa: en las bases de la oposición para Policía Local en Albarracín hay una prueba sobre dominio del inglés.

"Desde Csif exigimos a la DGA que desarrolle la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón; que establezca unas condiciones laborales mínimas comunes, así como de medios para poder desarrollar bien su labor; y que regule y unifique la formación en la academia. A los ayuntamientos reclamamos que cuiden a sus plantillas y les proporcionen los medios adecuados tanto materiales como económicos. Por último, demandamos a los municipios que aún no han procedido a la reclasificación de la Policía Local que no se demoren más (como Huesca, Ejea y Utebo). Y a nivel nacional, hemos impulsado desde Csif una Ley de Coordinación de Policías Locales de España para unificar criterios y mejorar su eficacia", concluyen en una nota.