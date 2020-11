Javier Zaragoza, nuevo decano de la Facultad de Educación de Huesca

Javier Zaragoza Casterad ha sido elegido este martes nuevo decano por la Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, en una elección marcada por las medidas de prevención para evitar la propagación de la covid-19. El proceso de votación se ha realizado de manera escalonada y ha sido retransmitido 'on line'.

Zaragoza, que sustituye en el cargo a Marta Liesa Orús, ha sido durante años vicedecano de Ordenación Académica de la propia facultad.

La elección se ha producido este martes, 17 de noviembre, por unanimidad de todos los miembros de la Junta de Facultad, en la que se integran estudiantes, profesores y personal de administración y servicios.

La elección como decano se produce para un mandato de cuatro años, en un centro en el que se imparten los grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria, el máster universitario de profesorado en la especialidades de Educación Física, el máster en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías, el máster en Museos: Educación y Comunicación, así como el diploma de Especialización en Filología Aragonesa.

Javier Zaragoza es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ha sido director del departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza. Imparte docencia en el área de Didáctica de la Expresión Corporal.

Su labor investigadora se ha desarrollado en el Grupo EFYPAF (Educación Física y Promoción de la Actividad Física), liderando el proyecto europeo ‘Promoting Physical Activity in Secondary School for Health’, que ha sido incluido en el programa Eramus Plus Deporte. Además, el nuevo decano cuenta con una cuantiosa producción científica con más de 60 artículos de investigación, 18 libros y más de 20 contribuciones en capítulos de libro.