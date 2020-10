El Campus de Huesca lidera un proyecto europeo de promoción de la actividad física para combatir la obesidad escolar

La Universidad de Zaragoza lidera el proyecto europeo ‘Promoting Physical Activity in Secondary School for Health’, que ha sido incluido en el programa Eramus Plus Deporte. El profesor del Campus oscense Javier Zaragoza encabeza esta iniciativa que pretende diseñar intervenciones más efectivas en el campo de la promoción de la actividad física desde el ámbito escolar, como herramienta de salud y para combatir la obesidad o el sedentarismo. Una financiación de 400.000 euros y dos años de trabajos -hasta final de 2022- servirán para desarrollar este programa que se implementará experimentalmente en las localidades de Huesca y Tarbes (Francia).

Especialistas de las facultades oscenses de Ciencias Humanas y de la Educación y de Ciencias de la Salud y Deporte, y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel -todos ellos integrantes del grupo de investigación ‘Educación Física y Promoción de la Actividad Física’ (Efypaf)-, participan en este proyecto junto a integrantes de las universidades de Ghent-(Bélgica), Oporto (Portugal), Pau (Francia) y Limerik (Irlanda).

‘Promoting Physical Activity in Secondary School for Health’ pretende primeramente, explica a Javier Zaragoza, identificar los principales problemas que se dan en el diseño, implementación y evaluación de las intervenciones en promoción de la actividad física en los centros educativos, así como sus posibles soluciones, con el objetivo de mejorar su efectividad y sostenibilidad. A partir de las conclusiones obtenidas se pondrá en marcha un programa específico en dos ciudades intermedias de Francia y España, Tarbes y Huesca, que se evaluará posteriormente.

Esto, añade, nos permitirá reconocer pautas para basar estas intervenciones. “En última instancia, los resultados de este proyecto proporcionarán conocimiento y herramientas prácticas - como guías, vídeos o herramientas de evaluación- al profesorado, las administraciones y otros agentes responsables de la promoción de la actividad física y la salud”.

Esta es una de las acciones con las que el grupo de investigación ‘Educación Física y Promoción de la Actividad Física’ (Efypaf), con sede en el Campus de Huesca, da continuidad al proyecto transfronterizo Capas-Ciudad (Poctefa), del que ha sido el principal impulsor, y que desde 2016 ha venido combinando la investigación y la intervención para la salud -trabajando con poblaciones concretas, de determinada franja de edad o posición social, de la capital oscense y de Tarbes-.

Recientemente, y en la misma línea, Efypaf -grupo creado en 2004- también ha recibido el encargo de liderar un proyecto, integrado en el Plan Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, para evaluar el impacto de los programas de promoción de la salud en los escolares. La red de Escuelas Promotoras de Salud –que integra a centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria que desarrollan estas iniciativas– será objeto de este trabajo.

Estos proyectos, explica Zaragoza, “suponen para Efypaf, y para todo el Campus de Huesca, un impulso importante para su investigación sobre la promoción de actividad física”, línea que esperan reforzar tras la siguiente convocatoria de proyectos europeos Poctefa.