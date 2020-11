Un desprendimiento cierra el acceso catalán al congosto de Mont-rebei

Un gran desprendimiento de piedras sobre el sendero del GR-1 que va al Camino Natural de Montfalcó desde su parte catalana ha obligado a a los Agentes Rurales de la Generalitat a cerrar ‘sine die’ el acceso al congosto de Mont-rebei.

El alud, que ha colapsado el paso, afecta a un tramo muy estrecho al final del camino excavado en la roca del congosto, lo que dificulta el desescombro, que puede prolongarse varios días.

Ante la peligrosidad de la situación, en la parte catalana se ha decidido cerrar el paso por el congosto de Mont-rebei y el contiguo tramo ilerdense del Camino de Montfalcó. Esta decisión no afecta, de momento, a la parte aragonesa de esta espectacular ruta senderista.

Desde el área de Turismo de la de la Comarca de la Ribagorza comentan que esperan recabar más datos sobre el desprendimiento antes de tomar una decisión. No obstante, señalan que dado el cierre perimetral de la provincia de Huesca por la crisis sanitaria, la comunicación con la provincia de Lérida por este camino natural está ahora cerrada y que la clausura de los accesos desde Cataluña no altera la situación.

Asimismo, apuntan que en anteriores ocasiones se ha cerrado la parte catalana y que, con las explicaciones y la señalización adecuada al comienzo del trazado y en el puente sobre el Noguera Ribagorzana, se ha mantenido el paso en la zona aragonesa.

Alfredo Pociello, alcalde de Viacamp (municipio por el que discurre la parte aragonesa de la ruta) señala que el tramo entre Montfalcó y el puente que marca el límite entre ambas provincias "está plenamente operativo y en perfectas condiciones". Añade que no hay ningún problema para hacer el recorrido por las pasarelas y que "no tiene ningún sentido cerrar nuestro tramo". Si si no ocurre nada "no nos planteamos el cierre porque hay mucha gente que viene ex profeso a disfrutar de las pasarelas", dice.