Los contactos sociales y el flujo de movimientos con Cataluña, causas del fuerte repunte de contagios en Huesca

El reciente repunte de contagios, que se ha cebado especialmente con la zona oriental de la provincia, mantiene a Huesca como la segunda con mayor incidencia acumulada del país con 1.045 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, solo por detrás de Granada (1.129). En los últimos siete días hay una ligera mejoría con 379 casos, con lo que parece que empiezan a surtir efecto las medidas aplicadas para restringir los movimientos como los confinamientos perimetrales y la alerta 3 agravada.

Los datos demuestran que la curva empezó a dispararse a partir del puente del Pilar. Del 14 al 20 de octubre la provincia pasó de 565 casos a 946. Y en las siguientes semanas, las cifras no dejaron de crecer: 1.453 del 21 al 27 y 1.589 del 28 de octubre al 3 de noviembre. En los últimos siete días sí se ha producido por fin un descenso de los positivos con 1.147.

En estas tres semanas, la zona de salud de Barbastro ha sumado 589 casos y además es la única que ha subido en los últimos siete días. Pero el foco no solo afecta a la comarca del Somontano ya que se comparte con la zona de Fraga, que ha registrado 380 positivos desde el 21 de octubre, o Binéfar con 287, como resalta la responsable de Enfermería de Atención Primaria del Sector de Barbastro, Ana Monclús.

Los datos recopilados por los rastreadores indican que el mayor porcentaje de los recientes contagios son personas de entre 30 y 50 años que se han contagiado en el ámbito familiar y social. "No hay focos, es todo transmisión comunitaria. Se siguen haciendo reuniones, eventos, ocio, comidas familiares y celebraciones como cumpleaños, comidas en huertas…. Hemos encontrado gente mayor y niños pero sobre todo es esa franja de edad y en las zonas de Binéfar y Fraga", advierte Ana Monclús.

Esta relajación en el acatamiento de las normas sanitarias motivó el lunes una reunión entre la consejera de Sanidad, los responsables de las comarcas orientales de Somontano, Cinca Medio, La Litera y Bajo Cinca y profesionales sanitarios.

Una de las conclusiones fue la necesidad de reforzar las campañas de sensibilización. "No hay que culpabilizar a nadie pero la gente se tiene que concienciar porque estamos ante un problema de salud pública y particular. No es cuestión de que haya más o menos positivos sino del grado de contactos que tienen los contagiados. La gente debe de autoconfinarse. Yo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo y me gustaría que la gente también hiciera lo mismo", subraya Monclús.

En la zona de salud de Fraga existe una clara transmisión comunitaria también, según una de las responsables de los equipos covid de diagnóstico y rastreo de la capital del Bajo Cinca, Pilar Albás. En su caso, asegura que la mayoría de los contagios se dan en el entorno familiar y social por saltarse las recomendaciones. "Nos hemos juntado hoy con seis familiares o amigos y al día siguiente, con otros tantos, sin respetar los grupos burbuja", dice.

Albás admite que, además, hay unos condicionantes especiales en esta zona como el constante flujo de personas que por motivos laborales se desplazan a diario entre Aragón y Cataluña, provocando que cualquier repunte en la comunidad vecina tenga su reflejo en las localidades limítrofes aragoneses y viceversa.

A ello se han unido otros factores como las ‘no fiestas’ del Pilar; el cierre total de la hostelería en Cataluña, que alentó la llegada de clientes a establecimientos de la zona más oriental de Aragón; la existencia de grandes centros de trabajo en los que hay más contacto entre personas, sobre todo en los descansos; o las dificultades de parte de la población para cumplir con las medidas de higiene y aislamiento en sus viviendas, como ocurrió en verano con los temporeros. Desde el grupo municipal del PSOE ya han pedido crear equipos de control domiciliario tras la denuncia del personal sanitario de incumplimientos.

Con todo, el presidente del Somontano, Daniel Gracia, confía en la eficacia de la alerta 3 agravada y no cree necesario ampliar por ahora las limitaciones ya que el origen del repunte se debe al contagio social y familiar y "es ahí donde se deben adoptar medidas". "La ciudadanía debe hacer un cierto aislamiento voluntario para que no se apliquen nuevas restricciones. De nada sirve prohibir o limitar ciertas actividades socioeconómicas si en el ámbito privado no ponemos remedio y acatamos las recomendaciones como el uso de la mascarilla, la distancia social o el lavado de manos", subraya.

Marco Ibarz, presidente del Bajo Cinca, también espera que las medidas adoptadas hasta ahora sean suficientes para bajar la curva y por ello hace un llamamiento «para que la gente se conciencia». Reconoce que las ‘no fiestas’ y la llegada de clientes catalanes a los establecimientos hosteleros de la zona hizo "mucho daño". Pero se congratula de que en la comarca los datos parecen indicar ya un ligero descenso. Una tendencia que espera que se confirme "porque además llevamos con niebla varios días y no apetece estar en las terrazas".