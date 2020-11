Veos Ibérica sigue adelante con su inversión de 27 millones en Monzón

Los trabajos para la construcción de la fábrica de la empresa Veos Ibérica en el polígono de La Armentera de Monzón siguen adelante, según los planes previstos, de forma que se iniciaría la actividad en un año. La compañía está invirtiendo 27 millones en una planta para tratar sangre de cerdo y convertirla en aditivo nutritivo en los compuestos alimenticios de los animales de granja, con un importante componente de I+D+I. Creará 20 puestos de trabajo cualificados directos y 30 indirectos.

Veos Ibérica es una firma liderada por la belga Veos Group y el grupo cárnico catalán Vall Companys, para el aprovechamiento de subproductos de porcino. El proyecto no ha sufrido ninguna variación, confirmó la empresa, pese al inconveniente que supuso la cercanía de una granja de gallinas. Ya se conocía su existencia y se mantuvieron conversaciones con el propietario para la suspensión definitiva de la licencia, ya que llevaba más de dos años vacía. Su localización, a menos de 500 metros, hubiera supuesto un obstáculo en caso de continuar la actividad ya que la normativa medioambiental exige una distancia igual o superior al medio kilómetro entre empresas agropecuarias. Existía un compromiso verbal con el agricultor, ya jubilado, para la suspensión definitiva de la licencia, lo que da luz verde al proyecto de Veos Ibérica.

El acuerdo ha sido ratificado oficialmente esta semana. Veos Ibérica mantiene así su apuesta por Monzón, que considera "un enclave estratégico" para el desarrollo de sus operaciones.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Isaac Claver, mostraba su confianza en la iniciativa empresarial. "Hemos sido capaces de que venga a Monzón y no a otra ciudad". El alcalde aclaraba que la propia empresa es “quien decide en qué terrenos se asienta (no el Ayuntamiento o un alcalde) y, a partir de ahí, su equipo técnico desarrolla el proyecto. En este caso, la OCA (Oficina Agraria Comarcal) ha puesto de manifiesto alguna cuestión relativa a una granja pero me consta que el proyecto continúa adelante sin problemas y estoy seguro que será una referencia nacional y un impulso para Monzón. Esto es lo realmente importante”. El grupo de Cambiar Monzón, no obstante, han solicitado al Ayuntamiento la copia del expediente para el estudio de la licencia medioambiental y de obras de Veos Ibérica.