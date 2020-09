La Audiencia de Huesca se reúne para fallar sobre las pinturas murales de Sijena

Cuatro años después que el juzgado nº 2 de Huesca fallara a favor de Aragón y ordenara el regreso de las pinturas murales de Sijena, la principal joya artística del monasterio, la Audiencia Provincial de Huesca decidirá por fin sobre el recurso de apelación presentado por la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), donde permanecen los frescos.

El tribunal provincial fue convocado el martes para deliberación, votación y fallo del recurso de apelación, por lo que los abogados esperan un fallo en breve. Son parte en este proceso el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña, el Museo Nacional de Arte de Cataluña y la Administración General del Estado.

El fallo del juzgado fue dictado en el 4 de julio de 2016 y dos meses después recurrido. El retraso del tribunal de apelación motivó, en mayo de 2019, un escrito de los abogados aragoneses recordando que el asunto seguía pendiente y que este tipo de apelaciones no se demoraban más de seis meses. La demora, a juicio del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva, excede con mucho los plazos habituales, teniendo en cuenta además que el fallo no se ha ejecutado y que los frescos se continuarán exhibiendo en Cataluña mientras no sea firme. Lo calificaban de "inadmisible" y consideraban que se estaba vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y sin dilaciones indebidas.

Pero la Audiencia contestó que no había lugar a esas pretensiones, pues es un juicio ordinario y "no tiene preferencia alguna respecto de otros asuntos penales y civiles que sí la tienen", por lo debía guardar "el turno que le corresponde por antigüedad o fecha de entrada". En este mismo sentido se ha pronunciado en alguna ocasión su presidente, Santiago Serena, aduciendo la existencia de otras prioridades en el trabajo del órgano judicial, como la jurisdicción penal, la celebración de juicios o causas civiles de familia.

También la Plataforma Sijena Sí, que lucha por el regreso del patrimonio cultural aragonés emigrado, entregó una carta dirigida a su presidente para protestar por el retraso del recurso de apelación.

El proceso por la recuperación de las pinturas se inició hace casi seis años, en el 2014, y aunque en primera instancia se dio la razón a Aragón, la juez del caso se opuso a la ejecución provisional del fallo porque, de ser revocado por la Audiencia o el Supremo, los frescos, de "extrema fragilidad", deberían soportar un doble traslado.

Una vez que resuelva la Audiencia, hay que contar con que su decisión seguro que será recurrida al Supremo por una u otra parte. Esto prolongaría el proceso una década, hasta el 2022 o el 2023. En este año se cumple el centenario de la declaración de Sijena como Monumento Nacional.