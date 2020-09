Santi Vila abona los 216.000 € de fianza de Sijena sin ayuda de la caja independentista

El ‘exconseller’ de Cultura de la Generalitat de Cataluña Santi Vila, procesado por un delito de desobediencia alno devolver las obras de arte del monasterio de Sijena, ha abonado ya los 216.000 euros de fianza exigidos para cubrir las multas de una posible condena. Y lo ha hecho sin ayuda de la caja de solidaridad creada para pagar los gastos judiciales de los líderes independentistas, que en su día ya anunciaron su negativa a hacerse cargo de los mismos, a diferencia del otro procesado, el ‘exconseller’ Lluís Puig, fugado a Bélgica junto a Carles Puigdemont, cuya fianza de 88.000 euros sí ingresó en su nombre.

La mitad de la fianza de Vila (108.000 euros) se ha cubierto en metálico. El resto, con el aval de su piso de Figueres (Gerona). Así, no ha sido necesario tasar las tres fincas ofrecidas inicialmente. El ‘exconceller’ aportó una tasación del inmueble, de 131 metros cuadrados, por un valor de 286.791 euros. En una providencia del Juzgado número 3 de Huesca se ordena limitar la tasación solo a esta finca para que los peritos la ratifiquen.

El propio Vila confirmó ayer a este periódico que no ha contado con la ayuda de la caja de solidaridad. "La aportación en metálico la hemos reunido entre varios", dijo, reconociendo que no disponía de tanto dinero. "Las personas físicas y jurídicas que me han ayudado han reclamado una discreción total", aclaró.

Vila y Puig están acusados de desobedecer las órdenes judiciales de entrega de 44 obras retenidas en el Museo de Lérida, que solo salieron de allí cuando fueron a buscarlas técnicos del Gobierno de Aragón con el auxilio de la Guardia Civil. El juzgado intentó ejecutar la sentencia en varias ocasiones, encontrándose con la negativa de la Generalitat.

La fianza de los ‘exconsellers’ suscitó polémica porque la caja de solidaridad independentista no quiso abonar la de Vila y sí la de Puig. La Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad justificó que «aunque había razones a favor relativas a los hechos juzgados, hay otras en contra, relativas a la actuación global de Santi Vila». Este dimitió un día antes de proclamarse la República catalana y se desmarcó de la corriente dura independentista.

Santi Vila confía en afrontar el juicio, "ya que hay que hacerlo, tan pronto como sea posible". "En principio parecía que la vista oral sería en abril o mayo, pero supongo que la agenda de preocupaciones está muy lejos de este tema". El papel «prudente» de la Fiscalía, señaló, contrasta con el de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. La primera pide para ambos acusados una pena de multa de 5.940 euros, mientras que la segundo solicita para Vila más de 150.000 euros.