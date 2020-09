La Concejalía de Festejos de Monzón suspende los actos de Sin Mateos

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Monzón (PAR) ha decido suspender los actos sociales y culturales previstos para los días 18 al 21 de septiembre bajo la denominación de Sin Mateos, una serie de actuaciones para niños y musicales con aforo restringido y cumpliendo las medidas de seguridad.

Sí se mantendrán los fuegos artificiales del día del patrón, el 21 de septiembre, y una proyección en las paredes del castillo que se podrán ver desde todos los rincones de la ciudad. Además se celebrará misa en la catedral de Santa María del Romeral el día grande.

El concejal de fiestas Javier Vilarrubí llevó la propuesta de los Sin Mateos al Patronato de Festejos que dio su visto bueno con la llamativa abstención de su socio principal de gobierno, el PP. Luego mostrarían su rechazo a esta propuesta por cuestiones de seguridad sanitaria el PSOE y Cambiar. El PAR sólo contó con el apoyo del concejal de Ciudadanos, socio también del equipo de Gobierno, algo que no ha sentado muy bien a la formación parista.

Los acontecimientos ocurridos en Ejea de los Caballeros y Andorra con motivo de los confinamientos por aparecer rebrotes como consecuencia de las no fiestas de estas localidades ha sobrevolado en todo momento idóneo de que Monzón celebrará unos actos culturales similares a los que ha hecho Binéfar o Barbastro (este domingo sin ir más lejos actuaba La Guardia en el recinto ferial para 300 personas, dentro del ciclo Las Veladetas del Vero, una programación cultural que suplía a la ausencia de actos festivos multitudinarios).

El panorama no festivo que ha dejado los brotes de Ejea y Andorra motivó que la Concejalía de Fiestas de Monzón presentara ante las autoridades sanitarias su programa de actos con los protocolos en materia de seguridad y sanidad elaborados por los técnicos municipales (vigilancia privada y pública, aforos limitados a 100 en el caso de los niños y 200 en los conciertos, espacios abiertos pero acotados, doble entrada y salida, …). Según ha explicado el concejal de Fiestas las autoridades sanitarias dieron el visto bueno pero trasladaron la competencia final al Ayuntamiento para que decidiera si garantizaba la seguridad de los mismos. La ausencia de un pronunciamiento público u oficial por parte del alcalde popular ha sido interpretado por el PAR como una falta de apoyo a su propuesta, por lo que esta tarde en una rueda de prensa en la que han comparecido todo el grupo municipal parista se ha decidido suspender las no fiestas. “Valoramos todas las opciones y finalmente, ante la falta de consenso político, nos decantamos por la suspensión de los actos previstos”. Vilarrubí lamenta dicha suspensión “ya que la idea era dar vida a la ciudad y dinamizar de forma segura al sector comercial, de la hostelería y los autónomos. Aun así, los intereses de la ciudad priman y hemos tomado esta decisión”. “Sanidad delegó en el Ayuntamiento pero si no hay refuerzo político, … El silencio del PP fue significativo como un teatro sin sillas y sin película”, ha afirmado Vilarrubí.

Vilarrubí ha agradecido el apoyo de Ciudadanos y de los sectores comercial y hostelero que valoraban su propuesta y reiteraba que la misma sólo consistía en dos espectáculos al día, uno para niños y otro para adultos, "no 150 actos en 5 días como ocurre con las fiestas".

Es evidente el malestar que esta decisión ha suscitado en el PAR como ya ha quedado de manifiesto en redes sociales donde el portavoz Jesús Guerrero acusa a los populares sin citarlos de “no gestionar y sólo pensar en las fotos”.

A la pregunta de si corre peligro el pacto de gobierno el PAR descartó esa medida y aseguraron que seguirán trabajando por Monzón.