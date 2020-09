La Concejalía de Fiestas de Monzón pide a Sanidad que autorice las actuaciones culturales previstas para los Sin Mateos

La Concejalía de Fiestas de Monzón ha remitido a las autoridades sanitarias del Gobierno de Aragón en busca de su aprobación la programación infantil y musical que tiene previsto celebrar los días del 18 al 21 de este mes coincidiendo con los festejos de San Mateo. Una programación que el concejal de Fiestas Javier Vilarrubí ha denominado ‘Sin Mateos’ porque como ha recalcado esta tarde en una rueda de prensa “no se trata de actos festivos porque este año no hay fiestas. No hay San Mateos, no hay desfile de carrozas, no hay cabezudos ni gigantes, no hay programa de Interpeñas, ni chamizos… Habíamos preparado una programación infantil y musical muy cultural pero estamos pendientes de recibir los informes de Sanidad para ver si nos autorizan o no”.

La programación cultural preparada en los ‘Sin Mateo’ contempla actuaciones infantiles por la mañana para un aforo de un centenar de asistentes en un recinto acotado en el parque de la Azucarera del 18 al 21 por las tardes de 17.00 a 19.00. Y a partir de las 20.30 actuaciones musicales en el auditorio de Labordeta para unas 200 personas. Todas las actuaciones organizadas se desarrollarían cumpliendo el protocolo COVID-19 con distancia de seguridad entre sillas, desinfección a la entrada y salida, doble puerta de acceso, vigilancia pública y privada, … Además las actuaciones serían retransmitidas en directo por tres pantallas que se colocarían en tres puntos, donde se ubican las terrazas de los bares céntricos de la ciudad (Plaza Aragón, avenida de Lérida frente al Acapulco y Cuatro Esquinas). Con esta iniciativa la Concejalía de Fiestas quería ofrecer una alternativa de ocio a los niños y adultos segura y también contribuir a dinamizar los sectores de la hostelería, el comercio y los profesionales en torno a la cultura, como ha recalcado Vilarrubí.

Sin embargo los últimos acontecimiento acaecidos ayer con el retroceso de fase de Ejea de los Caballeros tras producirse un brote de coronavirus en plenas fiestas mayores y la nueva normativa del Gobierno de Aragón de actos festivos en la que se prohíbe toda celebración hasta final de diciembre “ha dado un giro de 360 grados a la programación cultural planteada”, ha matizado el concejal de Fiestas. Los técnicos del Ayuntamiento han enviado a las autoridades sanitarias de la DGA todos los protocolos en materia de seguridad arbitrados para el buen desarrollo de estos actos en busca de su aprobación o desautorización. Así pues habrá que esperar a ver si las autoridades sanitarias dan el visto bueno a estos Sin Mateos, por otro lado muy cuestionados por la oposición de izquierdas (PSOE y Cambiar) y hasta por el socio de gobierno del PAR en el Ayuntamiento, el PP, que optó por la abstención en el patronato de fiestas cuando se presentó la propuesta.

Una actitud que ha criticado duramente el teniente de alcalde Javier Vilarrubí. “En mis 13 años como concejal nunca me había sentido tan poco apoyado. Sólo Ciudadanos ha apoyado la realización de estas actividades. Tenemos que ser coherentes, ir hacia una nueva normalidad significa ser coherentes y no hacer fiestas pero sí hacer algunas actividades culturales”, ha afirmado Vilarrubí, quien ha reiterado que “la salud es lo prioritario, nos amoldaremos a lo que diga el Gobierno de Aragón”.