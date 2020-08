Turistas franceses en el Pirineo aragonés: "Venimos porque aquí no hay casos"

La criticada recomendación de Francia de no viajar a Aragón se dejó notar poco este jueves en zonas fronterizas como las Ventas del Portalet o Canfranc. La "normalidad" fue la tónica predominante, con más turismo nacional, eso sí, aunque tampoco faltó el francés. El tráfico en el túnel de Somport también fue el habitual, con el paso de vehículos franceses tanto a España como en sentido contrario. Y en la localidad canfranquesa el ambiente en las calles estuvo muy animado, con mucho trasiego de gente.

No obstante, el llamamiento de las autoridades francesas sí que ha provocado incertidumbre entre los vecinos, hosteleros y comerciantes, que están a la expectativa de que puedan notar algún efecto los próximos días.

A muchos visitantes llegados del país vecino, la recomendación de su Gobierno les pilló por sorpresa de vacaciones en el Pirineo. "Hemos llegado esta mañana al valle del Aragón y poco después nos hemos enterado», reconocía Chloé Aubreiot desde Canfranc. Ella, su marido y sus dos hijos, de Pau, van a pasar unos días en la zona, "haciendo excursiones sobre todo, para evitar aglomeraciones, conociendo mejor el valle y disfrutando si podemos de la gastronomía". Subrayó que tenían muchas ganar de viajar al valle del Aragón "porque hacía tiempo que no veníamos, y la decisión la tomamos la semana pasada al ver que el tema no estaba mal por aquí".

A su vuelta al país vecino "no sé qué tendremos que hacer, porque la prueba parece que no es obligatoria", añadió. No obstante, el consejo no le parecía muy bien. "Hay que cumplir las normas establecidas para evitar contagios y ya veníamos sabiendo lo que había. Además, en esta zona no hay casos de coronavirus y si todos cumplimos, creo que la cosa irá bien", afirmó. "Por el momento, hemos visto que todo el mundo va con mascarilla y que respeta las normas. Estamos muy a gusto por aquí", concluyó.

Canfranc recibe mucho visitante francés que acude tanto a hacer turismo como de compras. Este jueves fue un día normal en esta localidad, pero hay comercios que creen que la situación podría cambiar. Aun así, el alcalde, Fernando Sánchez, confía en que no afecte demasiado, ya que cree que el "visitante de proximidad", es decir, el de zonas más cercanas a la frontera, "seguirá viniendo". Además recordó que "somos una zona en la que no hay problemas de rebrotes".

El verano no está yendo mal en esta localidad respecto al sector turístico, con más público extranjero del que esperaban, según explicaron desde la Oficina de Turismo. En junio y sobre todo la primera quincena de julio ha habido mucho inglés, "y franceses y alemanes sobre todo". No se manejan las cifras de otros años, pero el turismo se reactivó con la entrada en la nueva normalidad.

Sí que reconocen que desde la semana pasada han disminuido algo los turistas extranjeros, e incluso ha habido alguna cancelación. Pero hay muchos visitantes nacionales. De hecho, todos los días las visitas guiadas a la estación están completas, a pesar de que han incrementado horarios.

En otra de las fronteras, el Portalet, también están expectantes. Lorenzo Sancho, de Venta Sancho, explicó que este jueves no se notó la nueva recomendación del país galo pero admitió que la situación "podría no ir bien". "Hoy (por ayer) no se ha notado nada, pero no sabemos cómo serán los próximos días". Explicó que julio ha sido bueno, "y hemos recuperado bastante bien, pero agosto ha empezado un poco más flojo".