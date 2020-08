El centro covid de Yéqueda vuelve a acoger pacientes a los 50 días de dar el última alta

Cincuenta días después de dar el alta al último anciano, el centro covid La Abubilla de Yéqueda ha vuelto a recibir a usuarios. De momento, ha llegado una persona derivada de una residencia de mayores de Zaragoza que no tiene el virus y al que se quiere aislar ante el elevado número de casos en su lugar de procedencia. Es otra prueba de la presión existente en las residencias ante el aumento de contagios.

El ingreso se ha producido este mismo jueves. La residencia, una de las cinco que se abrieron en Aragón para ancianos con coronavirus que no requirieran hospitalización, estaba preparada desde hace semanas para volver a ponerse en marcha. De retén había 14 trabajadores por si era necesario reactivarla. La semana pasada, el Gobierno de Aragón informó que Yéqueda se encontraba "disponible y operativo", si bien no se había estimado aún necesaria su utilización y no se había derivado a él a ningún paciente.

El centro está preparado para recibir a más usuarios. Antes que Yéqueda habían abierto otros dos centros covid, Casetas, en la provincia de Zaragoza, y Gea de Albarracín, en la de Teruel. A este último también se llevó a ancianos de Burbáguena que dieron negativo para aislarlos ante el elevado número de casos en la residencia.

La Abubilla fue, el 23 de marzo, el primer centro intermedio puesto en marcha por el Gobierno de Aragón. Funcionó durante 85 días y el 16 de junio salió el último paciente. En total acogió a 99 enfermos, de los que 27 fallecieron.