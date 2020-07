Huesca blindará la plaza de la Catedral el 9 de agosto para evitar aglomeraciones

Huesca cerrará los accesos a los espacios más emblemáticos de las fiestas de San Lorenzo los días 9 y 10 de agosto para evitar que se produzcan concentraciones de gente . Este año, como ya se anunció, no se celebrarán los festejos patronales. No obstante, la Junta de Seguridad Local, integrada por el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, se ha reunido este lunes para concretar qué medidas se van a adoptar con el fin de impedir que haya aglomeraciones que favorezcan la propagación del coronavirus.

Atendiendo a las restricciones establecidas en otras ciudades como Teruel y Pamplona, lugares como las plazas de la Catedral, Los Fueros, San Lorenzo y Navarra van a estar cerradas. "No se permitirán accesos a espacios donde no tiene sentido que haya congregación de personas porque no hay fiesta", ha manifestado el alcalde, Luis Felipe.

Para ello, estos días, se contará con el mismo número de efectivos policiales que otros años en el inicio de San Lorenzo. Más de 100 agentes de Policía Nacional, Policía Local y Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, vigilaran este lugares. "Se establecerán las medidas de seguridad para garantizar el interés de la salud, que está por encima de todo", ha añadido el alcalde. "Los oscenses podremos celebrar desde nuestras casas y balcones el sentimiento laurentino y prepararnos para unas buenas fiestas en el 2021", ha apostillado.

Cada 9 de agosto, en la plaza de la Catedral se congregan cerca de 6.000 personas para presenciar el lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo desde el balcón principal del Ayuntamiento. Este inicio también se celebra desde hace unos años y de forma multitudinaria en la cercana plaza de los Fueros.

A la plaza de San Lorenzo también acuden este día miles de personas para participar en el acto de colocación de la pañoleta a la escultura del santo que está en la fachada de la basílica del patrón de Huesca, promovido por los peñas. El día 10 de agosto tiene lugar la actuación de los danzantes y la salida de la procesión. Otro espacio de gran concentración es la plaza de Navarra, epicentro de las fiestas para las asociaciones recreativas.

Luis Felipe ha señalado que en los próximos días se reunirán con representantes de las peñas, la hostelería, las entidades religiosas para abordar de forma coordinada el desarrollo de los días claves de las fiestas de San Lorenzo.