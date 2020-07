La Asociación contra el Cáncer de Huesca recupera el 'espíritu de los balcones' con unas pañoletas solidarias de San Lorenzo

La ciudad de Huesca se quedará este año sin fiestas de San Lorenzo por el riesgo de que las aglomeraciones generen un rebrote. Pero desde la Asociación Española contra el Cáncer quieren seguir uniendo el espíritu laurentino con el de los balcones que se extendió durante todo el confinamiento con los aplausos continuos que cada tarde se dedicaban a los sanitarios y al resto de colectivos que han estado luchando desde primera línea contra la covid-19.

Por ello, desde la AECC en Huesca han lanzado la campaña 'San Lorenzo en los balcones' con la que invitan a los oscenses a decorar durante esa semana sus terrazas con unas pañoletas de gran formato (1,40x1 metro) que se pondrán a la venta por 5 euros. El dinero recaudado se destinará a financiar los programas de investigación con los que colabora la entidad altoaragonesa, que junto con sus homólogas de Zaragoza y Teruel financian proyectos por valor de 1,2 millones de euros.

La iniciativa ha sido presentada por el el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca, José Manuel Ramón y Cajal, la concejala de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huesca, Rosa Serrano, el director territorial en Huesca de la Caja Rural de Aragón, Alejandro Lanuza, y el responsable de publicidad de Supermercados Altoaragón, Ralf Bernhard Mairal. Y es que las pañoletas se podrán comprar en los ocho establecimientos Altoaragón y en las cuatro oficinas bancarias de Caja Rural.