El presidente del Cinca Medio pide "extremar la prudencia" y confía en que la Fase II termine "en pocos días"

El presidente de la Comarca del Cinca Medio pide "extremar la prudencia y tener mucho cuidado" ante el anuncio del Gobierno de Aragón del regreso a la Fase II. Sin embargo es optimista ya que considera que el brote de coronavirus "se ha detectado muy rápido" . "Confío en que en pocos días el brote esté controlado. Se ha detectado muy pronto y se han puesto rápidamente las medidas para atajarlo".

Asimismo indica que las condiciones de la Fase III a la de la Fase II "no van a variar mucho. Pasamos de la Fase III de este domingo a la Fase II de ahora y tampoco se altera en gran medida las condiciones: simplemente una variación de aforos, que no es una cuestión incómoda para la población y franjas horarias de salida pero sólo en Monzón. Eso sí, es una llamada a la atención a mantener las medidas de distanciamiento y las que nos van señalando las autoridades sanitarias".

En la Comarca del Cinca Medio se desconoce donde se ha podido producir este rebrote y matiza que los casos mayoritarios se encuentran en el Bajo Cinca pero que “se han detectado pronto y se ha actuado de una forma contundente haciendo casi 200 test PCR. El seguimiento se está haciendo bastante bien para acotarlo”.

Por lo que respecta a la movilidad, "es una recomendación, no se puede prohibir porque no estamos en estado de alarma. Se recomienda no salir de las comarcas y que no vengan".