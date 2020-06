Intranquilidad y pesimismo en la Comarca de La Litera por el retroceso a la fase 2

"Estábamos preparados para completar la desescalada y empezar la nueva normalidad y ahora nos viene este rebrote, que nos hace retroceder a la fase 2". Josep Antón Chauvell, presidente de la Comarca de La Litera, ha manifestado que los vecinos de esta zona de la provincia de Huesca están "absolutamente preocupados" por lo que ha pasado para que se vuelvan a producir focos de contagio y por lo que puede pasar".

La comarca de La Litera junto con las del Bajo Cinca y Cinca Medio retroceden a las condiciones sociales que estaban vigentes durante la fase 2 debido a los brotes de coronavirus registrados en las localidades de Zaidín y Binéfar, donde está el mayor foco de contagios de España. La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Ripollés, ha pedido a los ciudadanos "responsabilidad" y que limiten la movilidad entre estas provincias y el exterior.

Ripollés se reunirá este martes con los presidentes y alcaldes de las tres comarcas para concretar la situación. Ahora, los ayuntamientos preparan comunicados para hacer llegar a la población la nueva circunstancia, que supone una vuelta atrás en las condiciones de aforo de muchos espacios públicos y privados así como en la libertad de movimientos entre provincias.

Chauvell ha manifestado su preocupación por la incidencia que estas recomendaciones pueden tener en el sector del comercio de las poblaciones de la Litera Alta donde ya habían empezado a llegar vecinos procedentes de Cataluña para pasar unos días de vacaciones de verano. "Si hay no podemos salir, tampoco se podrá entrar", señala. "Tememos que si esto se retrasa 15 días y si la gente no puede venir en este tiempo, a lo peor se lo piensan y ya no vienen en todo el verano. Hemos padecido tres meses de estancamiento del comercio y ahora que se podía resarcir, que volvamos atrás...", se ha lamentado.

El acalde de Binéfar, Alfonso Adán, ha destacado que lo importante es "que Salud Pública actúe cuando detecte casos". "Este brote surgido desde el Bajo Cinca, desde la empresa frutícola, ha afectado a varias comarcas y poblaciones y consideramos importante el poder delimitar estos focos por la seguridad de las personas", ha comentado. Asimismo, ha resaltado que, "son poco focos y es importante atajarlos enseguida y de raíz".

En opinión de Adán, este rebrote se debe a que "los vecinos se han relajado, aún cuando les hemos reiterado que este virus sigue estando y que hay que estar concienciados y tomar las medidas de precaución que Sanidad ha marcando, porque esto no ha pasado del todo". Una vez superado el estado de alarma, las normas se convierten en recomendaciones, "que la gente debe entender que no se hacen para fastidiar sino por nuestra seguridad", apunta el presidente comarcal.

El alcalde de Binéfar ha recordado que desde la fase 3 el Ayuntamiento implementó la presencia en la calle de mediadores informativos, sobre todo para los jóvenes, "que es a quien hay que concienciar, no solo porque la covid-19 es puede afectar directamente sino por el daño que pueden causar a su familia o amigos".

Es por ello que, dado que este foco ha tenido como protagonistas a los jóvenes, el Ayuntamiento ha recomendado que se cierren los chamizos durante 15 días, "como una minicuarentena y que después sean utilizados solo por las personas que pertenezcan a dichas peñas para prevenir estos brotes".

El gobierno local también van a valorar si se abren las piscinas el 1 de julio, como estaba previsto. "No habría que modificar el aforo que teníamos fijado, que es el 19% de espacio, pero lo vamos a valorar porque igual se puede retrasar, como en otras poblaciones", ha explicado Adán. Otras instalaciones municipales sí van a permanecer cerradas como los juegos infantiles y el local de asociaciones.