El balneario de Benasque está abocado al cierre por las nuevas medidas sanitarias

A principios de este año ya se supo que el Hostal Baños de Benasque no abriría sus puertas este verano porque sendos informes de los departamentos de Sanidad y de Turismo del Gobierno de Aragón concluyeron que no reunía las condiciones higiénico-sanitarias para mantener el servicio. El Ayuntamiento esperaba continuar con la actividad de balneario, que está en un edificio independiente, pero parece que no va a ser posible. «La decisión no está tomada, pero es probable que las instalaciones termales no se puedan abrir, entre otras cosas, por las medidas de seguridad que tenemos que adoptar debido a la crisis sanitaria», comentó el alcalde, José Ignacio Abadías.

Durante 50 años, el hostal y el balneario fueron gestionado por la cadena de hoteles Valero en régimen de concesión. Esta finalizó en 2008 y, desde entonces, el Ayuntamiento de Benasque fue realizando adjudicaciones a precario, con renovación anual. Tras conocer la imposibilidad de abrir este verano, los responsables municipales pensaron que se podrían utilizar las piscinas existentes para dar servicio a los turistas «pero con las condiciones que han puesto para estos sectores es algo totalmente inviable», comentó Abadías. «Hace falta mucho personal y recursos para mantener la limpieza y desinfección constante del recinto, de las toallas... ¿Qué tarifa habría que poner para ello? Las normas que nos imponen no son económicamente viables», apostilló.

Este balneario es uno de los tres que estaban abiertos en el Pirineo aragonés. Está situado a 1.700 metros de altitud, en los límites del Parque Natural Posets-Maladeta y a 10 kilómetros de Benasque. Su origen se remonta a la época romana. En 1801 empezó a construirse el gran complejo junto a los manantiales. Quedó destruido durante la Guerra Civil y en los años 50 fue levantado de nuevo por quienes lo han explotado hasta ahora.

Un proyecto de 4,5 millones

El técnico municipal realizó hace unos años un proyecto de rehabilitación integral para adaptar las instalaciones a la normativa actual. Antes de las medidas establecidas por el coronavirus, hacía falta una inversión de 4,5 millones de euros. «Acometer este como ayuntamiento no es viable», señaló el alcalde.

El Ayuntamiento ha encargado a una consultora un estudio para saber si es posible hacer una concesión de obra y explotación, como hace 50 años. Además, antes de negociar esa adjudicación hay que hacer otros trabajos previos y costosos. «Un informe hidrológico de la zona señala que hay que sondear en tres puntos para encontrar una veta de agua más importante, con más caudal y más temperatura, para mejorar el suministro», explicó Abadías.