Benasque cierra el hostal de los Baños por mal estado pero mantendrá el balneario

El Hostal Baños de Benasque no reabrirá sus puertas este próximo verano, como hacía habitualmente de finales de mayo a octubre, aunque se podrá seguir disfrutando de las aguas termales de su balneario. Esta es al menos la pretensión del Ayuntamiento, que espera en un futuro encontrar algún inversor interesados en renovarlo para poner de nuevo en marcha este histórico establecimiento hotelero.

Situado a 1.700 metros de altura, en los límites del Parque Natural Posets-Maladeta, y a solo 10 kilómetros de Benasque, presume de ser el balneario más alto de España y dispone de una piscina interior, un jacuzzi al aire libre y varias bañeras romanas.

Además de las múltiples propiedades de sus aguas termales, indicadas para el tratamiento de reumatismo, artrosis, artritis, estrés, afecciones del riñón o aparato digestivo y respiratorio, y de los propios servicios que ofrecía el hostal (47 habitaciones), el privilegiado entorno natural permite practicar todo tipo de actividades deportivas y culturales y dispone de unas vistas únicas.

El alcalde, José Ignacio Abadías, confirmó que el hostal no podrá abrirse este verano por dos informes de los departamentos de Sanidad y de Turismo del Gobierno de Aragón que revelan que no reúne las condiciones higiénico-sanitarias para mantener el servicio. Y es que este imponente edificio no se ha ido adecuando a las sucesivas normativas. "En los últimos 50 años no se han hecho inversiones y llega un momento en que no cumples con la legislación, sobre todo en lo que al uso hostelero", señala.

La concesión pertenecía a la cadena de hoteles Valero durante 50 años y aunque expiró en 2008, el Ayuntamiento de Benasque fue realizando adjudicaciones a precario desde entonces renovándolas anualmente.

Con todo, Abadías aseguró que intentarán mantener exclusivamente el uso como balneario deslindando el hostal –comparten el mismo edificio– para así poder seguir ofreciendo al menos servicios termales. "No tenemos intención de cerrarlo", recalcó. Y es que considera que sigue siendo un gran atractivo para el valle.

Según el alcalde de Benasque, sería necesaria una "importante inversión" para poder renovar el hostal y adecuarlo a las exigencias normativas actuales. Para ello buscarán también recursos externos "porque hay que gastarse mucho dinero". Y en este sentido, cree que una buena opción sería la fórmula de una concesión de obra y explotación "aunque hay que hacer antes estudios económicos y de mercado".

Críticas del PP

El concejal del PP, Manuel Mora, critica la falta de partidas en el presupuesto de 2020 para los Baños y que PAR, PSOE y Cambiar hayan iniciado un expediente para el cese de la actividad y su baja en el registro de actividades turísticas del Gobierno de Aragón. "Vamos a hacer todo lo posible para que el balneario no se cierre", asegura el edil, quien recalca que desde su formación apuestan por mantenerlo abierto todo el año, no solo en verano.

El imponente edificio de los Baños de Benasque se ubica en un entorno privilegiado. Dioni Ciria

Según el historiador Antonio Merino, las aguas termales están reconocidas desde el siglo XVI, cuando ya existía un edificio aunque la gran reforma para la construcción del actual, con materiales nobles como mármol de la zona, se hizo en el XIX con dinero que aportaron, entre otros, el benasqués Antonio Cornel y Ferraz, ministro de la Guerra de Carlos IV, o la Duquesa de Alba. En 1938 ardió por un incendio provocado y se reconstruyó en los años 50.