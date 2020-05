El sector turístico del Pirineo reabre a cuentagotas

El sector turístico ya tiene vía libre para retomar la actividad tras dos meses cerrado a cal y canto, pero de momento en el Pirineo se está haciendo a cuentagotas. Y es que son muy pocos los establecimientos hoteleros que han decidido reabrir al poder recibir únicamente clientes de la provincia de Huesca.

Uno de ellos es Camping Pineta, en Bielsa, pero solo con la mitad de sus 18 bungalows ya que el resto de servicios y zonas comunes permanecerán cerrados por ahora. Este miércoles no tenían aún ninguna reserva, pero sí habían recibido consultas para el siguiente fin de semana de clientes habituales de Barbastro, Monzón o Sabiñánigo. "Nos hemos lanzado para empezar a tener ingresos de nuevo, pero sobre todo para hacer el rodaje con las nuevas medidas", destaca Eva Solano. Entre ellas, reforzar la desinfección, activar un registro ‘on line’ o colocar mamparas en la recepción y geles en la entrada de los bungalows.

En Sobrarbe prevén "muy pocas" aperturas de hoteles por el escaso número de turistas potenciales que pueden llegar en esta primera fase con la movilidad de la propia provincia. No obstante, son optimistas "porque la gente está pensando ya en las vacaciones y llama para pedir información sobre si vamos a estar abiertos o no a partir de mediados de julio", explica Paz Agraz, presidenta de la asociación turística.

Uno de los bungalows que ofrece el camping de Pineta. C. P.

En el valle de Tena los negocios que abran serán también "casos contados", aunque sí habrá más ofertas de bares y restaurantes con servicio de terraza. Desde la asociación turística reconocen que el grueso del sector no retomará la actividad hasta que haya movilidad interprovincial a finales del próximo mes de junio. En su caso también están recibiendo las primeras reservas de cara al verano, "lo que significa que la gente sigue interesada en viajar", valora la gerente, Sandra Lecina.

Uno de los negocios que ya se ha puesto en marcha en el valle es el Hotel Sarao, en Escarrilla, que en tiempo récord ha puesto en marcha también el restaurante aunque únicamente con servicio en terraza y de comidas para llevar. Ángel Lamenca asegura que hasta ahora los únicos clientes que han reservado son trabajadores de servicios técnicos que se desplazan a la zona. "De momento no ha llamado ningún turista y creo que no vendrán muchos hasta que no avancen las fases y pueda llegar gente de fuera de la provincia de Huesca", estima. Pese a ello, esperan incorporar a partir de la próxima semana a una de las tres trabajadoras de refuerzo que tienen habitualmente en verano en esta empresa familiar.

Terraza del hotel Sarao de Escarilla para el servicio de comidas. A. L.

Y en el valle del Aragón, los hoteles están empezando a preparar también su reapertura aunque la gran mayoría aún no tienen una fecha. "No tiene mucho sentido abrir cuando solo pueden venir clientes de la propia provincia de Huesca", señala el director de la asociación turística, Ángel Bandrés. Con todo, también están contestando ya muchas consultas sobre actividades que se suelen organizar en verano en el valle y se muestran esperanzados con la temporada. "Como en el sector de sol y playa es posible que este año haya saturación, esperamos haya un movimiento importante de turismo interior. Y si la gente busca espacios amplios, la montaña no tiene tantas limitaciones como el mar", subraya.